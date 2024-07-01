رسميًا: الهلال السعودي يعلن نهاية مشوار قائده مع الفريق

ونشر نادي الهلال بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: "الهلال يتفق مع قائده سلمان الفرج على عدم إكمال مشواره مع الفريق".

وأضاف: "مجلس إدارة شركة نادي الهلال اتفق مع قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، على عدم إكمال مشواره الرياضي مع الفريق".

واختتم: "يقدم المجلس شكره وتقديره لسلمان الفرج على ما قدمه طيلة فترة تمثيله النادي، والتي شهدت تحقيق العديد من المنجزات والبطولات متمنيًا للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية".