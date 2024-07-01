رسميًا: الهلال السعودي يعلن نهاية مشوار قائده مع الفريق
أعلن نادي الهلال السعودي، رحيل قائده سلمان الفرج رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وإنهاء مشواره مع الفريق.
ونشر نادي الهلال بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: "الهلال يتفق مع قائده سلمان الفرج على عدم إكمال مشواره مع الفريق".
وأضاف: "مجلس إدارة شركة نادي الهلال اتفق مع قائد الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج، على عدم إكمال مشواره الرياضي مع الفريق".
واختتم: "يقدم المجلس شكره وتقديره لسلمان الفرج على ما قدمه طيلة فترة تمثيله النادي، والتي شهدت تحقيق العديد من المنجزات والبطولات متمنيًا للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية".
يذكر أن سلمان الفرج، بدأ مسيرته في نادي الهلال وهو ابن 15 عامًا، بالتحديد عام 2004، حينما انضم إلى فريق الناشئين بالنادي.
واستمر الفرج في فرق الناشئين والشباب حتى وصل سن الـ19 عامًا، بالتحديد عام 2008، تم تصعيده إلى الفريق الأول الذي لعب له حتى الآن.
وحقق الفرج مع الهلال 24 بطولة، بواقع 2 دوري أبطال آسيا، و8 دوري المحترفين السعودي، و4 كأس خادم الحرمين الشريفين، و4 كأس السوبر السعودي، و6 كأس ولي العهد.
كما أعلن نادي الهلال، رحيل صالح الشهري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي خلال الفترة الأخيرة.
ولم يتوصل الهلال لاتفاق مع اللاعب على تجديد التعاقد، وتمت الموافقة على رحيله.
ونشر نادي الهلال في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة وداع إلى اللاعب قال فيها: "شكراً صالح الشهري".