‏أول تعليق من شوبير على اتهامه في واقعة وفاة أحمد رفعت

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على التقارير التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن اتهامه في واقعة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 31 عامًا.

وتم ربط اسم شوبير بالأزمة لعمله سابقًا نائبًا لرئيس نادي مودرن سبورت قبل عامين، ما دعا البعض للحديث على أنه كان متسببًا في أزمة سفر اللاعب للاحتراف خارج مصر وحدوث أزمة له مع التجنيد، ثم العودة وقضاء عقوبة لمدة 6 أشهر.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "أول مرة سأتحدث بشكل شخصي عن هذا الموضوع، فأنا منذ 48 ساعة أقرأ وأرى منشورات وفيديوهات وقصص كثيرة بشأن ربط اسمي بأزمة وفاة أحمد رفعت، ولكن أنا لست في موضع اتهام لكي أدافع عن نفسي".

وأضاف: "في النهاية أنا جمعت كل ما قيل عني في هذه الأزمة من بدايتها حتى نهايتها، وسأتخذ إجراءات قانونية ضد كل من اتهمني في هذا الموضوع ولا يوجد أمامنا سوى قضاء مصر العادل، لأنه لازم لنا نقف أمام القضاء ونحاسب والمخطئ يأخذ عقابه، وثانيا عند الله تجتمع الخصوم، لكي تظهر الحقيقة بوضوح للجميع، وهي بالفعل ظهرت والكل علم من يقف وراء الأزمة".

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وكان محمد رشوان، محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت، قد نفى في تصريحات تلفزيونية وجود أي صلة بين أزمة اللاعب الراحل وأحمد شوبير، قائلًا إن هناك تعمدًا لإثارة الفتنة في موضوع أحمد رفعت، بالزج باسم أحمد شوبير أو نادي طلائع الجيش، مؤكدًا أن هذا الكلام كله غير صحيح وكاذب.

وكان رفعت قد وافته المنية، يوم السبت، متأثرًا بالأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، وتوقف عضلة القلب لمدة 45 دقيقة قبل إعادة إنعاشه.