تشافي يكشف صاحب مهمة إيقاف فينيسيوس في الكلاسيكو
كشف تشافي مدرب برشلونة عمن سيتكفل بمراقبة المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، غدًا السبت.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "الجميع يريد التدريب واللعب، جميع اللاعبين منخرطون للغاية، والمشاركة في الكلاسيكو تعني الكثير، فالكل يريد اللعب، إنها فرصة كبرى، ونحن نصل في وقت جيد، وأحاسيسنا جيدة، وكل شيء قابل للتحسن، ونلعب هذه المباراة بعد انتصارين، ونريد الفوز في هذا اللقاء لتحقيق دفعة أكبر من الثقة".
وعن عودة المصابين قال تشافي: لقد فوجئت أيضًا، فاللاعبون الذين استبعدناهم ما زالوا يريدون التواجد، ولديهم مشاعر أفضل، وسنرى كيف سيكون حالهم، غدًا، وعلينا أن ننتظر لرؤية القائمة، غدًا، لنرى كيف يشعرون اليوم، ورغبة الجميع في اللعب أمر رائع".
وبسؤاله عن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قال تشافي: إنه بخير، لن أقول شيئًا عن التشكيلة، إنه بخير، وسأقرر، غدًا، لكن الطاقمين الفني و الطبي لا يريدان إجبار أي لاعب على المشاركة. هم يريدون اللعب من باب الالتزام مع الفريق".
أما عن إيقاف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد فأوضح مدرب برشلونة: "لدينا كانسيلو لإيقاف فينيسيوس، هذا مركزه الطبيعي، وغدًا سنرى، وستكون لدينا عدة خيارات، وسنقرر".
وأضاف: "ريال مدريد تغير مقارنة بالعام الماضي.. يلعبون بمهاجمين اثنين أو ثلاثة.. يبرز فينيسيوس كثيرًا في العمق، سواء من الجناح أو من مركز 10، إنهم فريق قوي بخصائص كثيرة يجب الحذر منها".
وبخصوص تعيين الحكم خيل مانزانو لإدارة الكلاسيكو فقال تشافي: "أعتقد أن الاختيار الآلي للحكم تم بالفعل، وكلما قللنا الحديث عنه كان أفضل، الاختيار يحصل بالقرعة أليس كذلك؟ لطالما قلت إنني أؤمن دائمًا بنزاهة الحكام".
وواصل: "الحظوظ هي نفسها لكلا الناديين، إنها نسبة 50% لـ50%، لا يوجد مرشح مفضل على الإطلاق تقريبًا، لا يمكنك التنبؤ بأي شيء، وبحسب خبرتي لا يمكن التنبؤ بالكلاسيكو".
وأوضح: " المباريات ضد ريال مدريد واحدة من أكبر المنافسات بالتأكيد، في الأرجنتين سيخبرونك أن ريفر وبوكا، في إشبيلية، بيتيس وإشبيلية، هناك ديربي الباسك.. لكن أكبر مباراة على مستوى الأندية من المؤكد أنها ستكون الكلاسيكو، الجميع سيشاهد المباراة، هذه هي المباريات التي طالما حلمنا بها كأطفال".
وأتم: "علينا ان نكون حذرين في الدفاع، خطتنا لا تتغير، علينا ان نتحلى بالشجاعة والسيطرة على المباراة بالكرة".
وأكد: "هجمات ريال مدريد تأتي بطريقة واحدة، لذا علينا أن نكون أكثر حذرًا فيما يتعلق بمسألة المراقبة، لكننا سنواصل الهجوم، وسنفعل ذلك، يجب أن نتحلى بالشجاعة، وألا نغير أسلوب اللعب".
وعن عدم تسجيل جواو فيليكس من قبل على ريال مدريد قال تشافي: لم أكن أعلم أنه لم يسجل في مرمى ريال مدريد من قبل، إنها لحظة جيدة، غدًا، له وللجميع، يتأقلم جواو بشكل جيد للغاية مع المركز الذي نريده، إنه مركزه المثالي، لا أراه لاعب رقم 9 صريح، إنه يلعب في مركزه المثالي والذي يشعر فيه براحة أكبر".
وبشأن الغياب الطويل بيدري بسبب الإصابة فأوضح: "لا أعلم هل هي السبب الرئيس أم لا، لا أعلم، الإصابات لها عدة أسباب، مع بيدري نحن نسير بالوقت المحدد، ولا توجد مشاكل إذا أردنا تسليط الضوء على شيء ما فهو أن اللاعبين الذين كانوا سيغيبون لمدة 5 أسابيع سيكونون جاهزين خلال 3 أسابيع".
وبشأن حصول غافي على البطاقات علق مدرب برشلونة: "لقد نضج غافي كثيرًا معنا، إذا لم أكن مخطئًا في العام الأول تم طرده مرة واحدة، وهذا الموسم مرة أخرى، فقط، لا شيء أكثر من ذلك، غافي هو العاطفة والروح، إنه أساس للفريق".