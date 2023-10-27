تشافي يكشف صاحب مهمة إيقاف فينيسيوس في الكلاسيكو

وأكد: "هجمات ريال مدريد تأتي بطريقة واحدة، لذا علينا أن نكون أكثر حذرًا فيما يتعلق بمسألة المراقبة، لكننا سنواصل الهجوم، وسنفعل ذلك، يجب أن نتحلى بالشجاعة، وألا نغير أسلوب اللعب".

وعن عدم تسجيل جواو فيليكس من قبل على ريال مدريد قال تشافي: لم أكن أعلم أنه لم يسجل في مرمى ريال مدريد من قبل، إنها لحظة جيدة، غدًا، له وللجميع، يتأقلم جواو بشكل جيد للغاية مع المركز الذي نريده، إنه مركزه المثالي، لا أراه لاعب رقم 9 صريح، إنه يلعب في مركزه المثالي والذي يشعر فيه براحة أكبر".

وبشأن الغياب الطويل بيدري بسبب الإصابة فأوضح: "لا أعلم هل هي السبب الرئيس أم لا، لا أعلم، الإصابات لها عدة أسباب، مع بيدري نحن نسير بالوقت المحدد، ولا توجد مشاكل إذا أردنا تسليط الضوء على شيء ما فهو أن اللاعبين الذين كانوا سيغيبون لمدة 5 أسابيع سيكونون جاهزين خلال 3 أسابيع".

وبشأن حصول غافي على البطاقات علق مدرب برشلونة: "لقد نضج غافي كثيرًا معنا، إذا لم أكن مخطئًا في العام الأول تم طرده مرة واحدة، وهذا الموسم مرة أخرى، فقط، لا شيء أكثر من ذلك، غافي هو العاطفة والروح، إنه أساس للفريق".