منتخب ألمانيا يحقق فوزًا صعبًا على عُمان استعدادًا لكأس العالم (فيديو)

حقق منتخب ألمانيا فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على عُمان في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات "المانشافت" لكأس العالم 2022.

وفشل لاعبو المنتخبين في زيارة الشباك خلال الشوط الأول، وجاء الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 80 بتوقيع البديل نيكلاس فولكروغ، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كاي هافيرتز.