منتخب ألمانيا يحقق فوزًا صعبًا على عُمان استعدادًا لكأس العالم (فيديو)
حقق منتخب ألمانيا فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على عُمان في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات "المانشافت" لكأس العالم 2022.
وفشل لاعبو المنتخبين في زيارة الشباك خلال الشوط الأول، وجاء الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 80 بتوقيع البديل نيكلاس فولكروغ، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كاي هافيرتز.
وهذه آخر مباراة لمنتخب ألمانيا قبل أن يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة اليابان يوم 23 نوفمبر.
وتقابل منتخبا ألمانيا وعُمان مرة وحيدة قبل مواجهة الأربعاء، وكانت العام 1998، وفاز المنتخب الألماني 2/0 وديًا.
ويشارك منتخب ألمانيا في كأس العالم ضن المجوعة الخامسة التي تضم: إسبانيا، واليابان، وكوستاريكا.
ويستهل منتخب ألمانيا مشواره في المونديال، يوم 23 نوفمبر، بمواجهة اليابان، ثم يلاقي إسبانيا يوم 27 نوفمبر، وأخيرًا يلعب أمام كوستاريكا يوم 1 ديسمبر.
وسبق لمنتخب ألمانيا الفوز بكأس العالم 4 مرات آخرها، العام 2014، في البرازيل.