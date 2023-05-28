ساديو ماني يرفض الرحيل عن بايرن ميونخ

وانضم ماني البالغ من العمر 31 عاما لبايرن ميونخ الصيف الماضي قادما من ليفربول مقابل 32 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى يونيو 2025.

لكن تردد أن بايرن ميونخ يريد التخلص من ماني بعدما لكم زميله ليروي ساني عقب مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماني 12 هدفا وصنع 6 في 38 مباراة مع بايرن ميونخ في موسمه الأول ونال معه لقب الدوري الألماني.

ونال بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني، أمس السبت، للمرة الـ33 في تاريخه والـ11 على التوالي بعد فوزه على كولن وتعادل بروسيا دورتموند مع ماينز.