القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب

يستضيف ملعب "لا بوغوار" بمدينة نانت الفرنسية الصدام العربي الذي يجمع بين منتخبي مصر والمغرب في لقاء تحديد المركز الثالث بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأهل منتخب مصر بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة بالتعادل مع جمهورية الدومينيكان دون أهداف، ثم الفوز على أوزبكستان بهدف دون رد والتغلب على إسبانيا بنتيجة 2-1.

وفاز الفراعنة في ربع النهائي على باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ثم خسر منتخب مصر أمام فرنسا بنتيجة 1-3 في نصف النهائي.

وصعد منتخب المغرب بعدما تصدر المجموعة الثانية بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1 ثم الخسارة بالنتيجة نفسها أمام أوكرانيا والفوز على العراق بنتيجة 3-0.

وفاز منتخب المغرب في ربع النهائي على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-0، ثم خسر أمام إسبانيا بنتيجة 1-2 في نصف النهائي.

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ويبحث المنتخبان عن أول ميدالية أولمبية في تاريخهما الكروي، ويخوض منتخب مصر منافسات نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته الأولمبية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث أولمبياد باريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع المباراة عبر قناة مجانية وهي المغربية الرياضية التي أعلنت عن إذاعة اللقاء مساء اليوم الخميس.

وأعلنت أيضًا قناة الكأس القطرية إذاعة المباراة عبر القناة الأولى المفتوحة أيضًا.