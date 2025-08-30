مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يستقبل ملعب السلام بالقاهرة مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وضيفه بيراميدز في قمة الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة خافيير روخاس بعدما تقدم النادي الأهلي بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب.

وجمع الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني خوسيه ريبيرو 5 نقاط من أول 3 جولات بعد الفوز على فاركو بنتيجة 4-1، والتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 ومع غزل المحلة دون أهداف.

ويملك بيراميدز أيضاً 5 نقاط بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعد خوض 4 جولات بعد الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 والتعادل مع المصري بنتيجة 2-2 ووادي دجلة دون أهداف والخسارة أمام مودرن سبورت بنتيجة 1-2.

وانطلقت الجولة الخامسة للدوري المصري بفوز سيراميكا كليوباترا على مضيفه المقاولون العرب بنتيجة 1-0 كما تغلب إنبي على مضيفه الاتحاد بنتيجة 3-0 وتعادل البنك الأهلي مع طلائع الجيش دون أهداف بجانب تعادل الجونة مع ضيفه زد دون أهداف.

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الخامسة للدوري المصري.

التشكيل الرسمي

البث المباشر

حضور جماهيري لمشجعي الأهلي

انطلاق المباراة

الدقيقة 4: وليد الكرتي يتقدم لصالح بيراميدز

الدقيقة 10: أحمد الشناوي حارس بيراميدز يتصدى لتسديدة قوية من الأهلي

جماهير الأهلي تهتف لتحفيز لاعبي الفريق

الدقيقة 23: ضربة رأس من ديانغ بجوار القائم

الدقيقة 35: أشرف داري مدافع الأهلي يغادر مصابا ومشاركة مصطفى العش