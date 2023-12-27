تقرير: مستقبل تين هاغ ولاعبي مانشستر يونايتد متوقف على "استشارة إنيوس"

وأعلنت شركة "مانشستر يونايتد" عشيّة عيد الميلاد أنه توصّل إلى اتفاق مع شركة إنيوس لرئيسها جيم راتكليف الملياردير البريطاني ومشجّع النادي منذ طفولته، لتكون مفوّضة بمسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي بمجرّد استكمال الإجراءات التنظيمية.

ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وستتجاوز نهاية فترة الانتقالات في يناير.

لكن بما أن أسهم النادي تُتداول على بورصة نيويورك، تحتوي الوثيقة التي قدّمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمتعلقة بالصفقة التي أعلن عنها، الثلاثاء، على بندٍ يضمن أن تتم استشارة شركة إنيوس بما يتعلق بالشؤون الكروية، أثناء استكمال السلطات التنظيمية لفحصها.

ويجب على يونايتد سادس الدوري الإنجليزي أن يستشير شركة الكيماويات العملاقة بالأمور المتعلقة بـ"تعيين، تسريح أو الموافقة على استقالة أي مدير لكرة القدم أو مدرب الفريق الأوّل في النادي"، بالإضافة إلى بدء محادثات أو استمرارها بشأن شراء أو بيع أي لاعب.

وتسمح الوثيقة المقدّمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لعائلة غلايزر الأمريكية التي لا تزال تستحوذ على غالبية الأسهم في النادي، ببيعٍ كاملٍ في حال تلقّوا عرضًا لبيع أسهمهم بالمبلغ الذي لم يرغب راتكليف بمضاهاته، علمًا بأن للملياردير البريطاني حق الأولوية بشراء هذه الأسهم.