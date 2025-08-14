البيت الأبيض: لدى ترامب الكثير من الأدوات التي يمكنه استخدامها عند الضرورة

logo
رياضة

قال نعم.. نجم ليفربول يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

قال نعم.. نجم ليفربول يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد
فريق ليفربولالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 12:28 م

منح أحد أبرز نجوم  ليفربول الإنجليزي الضوء الأخضر للرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وتعاقد ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الحالية مع اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

أخبار ذات علاقة

سئم منها.. نجم ليفربول السابق يكشف سر انفصاله عن صديقته

سئم منها.. نجم ليفربول السابق يكشف سر انفصاله عن صديقته

 ويتطلع ريال مدريد لاقتناص خدمات اللاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في الفترة القادمة.

وكشفت صحيفة "آس" عن موافقة كوناتي على الرحيل إلى ريال مدريد والدفاع عن ألوان العملاق الإسباني.

أخبار ذات علاقة

صخرة إيطالية في آنفيلد.. من هو جيوفاني ليوني صفقة ليفربول الجديدة؟ (فيديو)

صخرة إيطالية في آنفيلد.. من هو جيوفاني ليوني صفقة ليفربول الجديدة؟ (فيديو)

 وينتهي عقد كوناتي صاحب الـ 26 عاماً في شهر يونيو المقبل، ولم يجدد اللاعب عقده مع الريدز.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن كوناتي قال نعم لارتداء قميص ريال مدريد، كما أنه رحب بفكرة الرحيل في الانتقالات الصيفية الحالية قبل نهاية عقده أو الانتظار للرحيل مجاناً عقب نهاية عقده على غرار أرنولد.

f75d2bc9-5e60-4215-afff-ddc7e698cf44

وانضم كوناتي إلى ليفربول في شهر يوليو 2021 قادماً من لايبزيغ الألماني بناء على ترشيح المدرب السابق للريدز يورغن كلوب.

وسبق أن لعب كوناتي بقميص سوشو الفرنسي قبل انتقاله إلى لايبزيغ في صيف 2017.

أخبار ذات علاقة

"هاتف إنزاغي حسم قراري".. نونيز يشيد بأجواء الهلال ويوجّه رسالة إلى ليفربول

"هاتف إنزاغي حسم قراري".. نونيز يشيد بأجواء الهلال ويوجّه رسالة إلى ليفربول

 وخاض المدافع الفرنسي 133 مباراة بقميص ليفربول، وسجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، كما أنه لعب بقميص منتخب فرنسا 23 مباراة دولية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC