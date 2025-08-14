قال نعم.. نجم ليفربول يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

منح أحد أبرز نجوم ليفربول الإنجليزي الضوء الأخضر للرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وتعاقد ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الحالية مع اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

ويتطلع ريال مدريد لاقتناص خدمات اللاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في الفترة القادمة.

وكشفت صحيفة "آس" عن موافقة كوناتي على الرحيل إلى ريال مدريد والدفاع عن ألوان العملاق الإسباني.

وينتهي عقد كوناتي صاحب الـ 26 عاماً في شهر يونيو المقبل، ولم يجدد اللاعب عقده مع الريدز.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن كوناتي قال نعم لارتداء قميص ريال مدريد، كما أنه رحب بفكرة الرحيل في الانتقالات الصيفية الحالية قبل نهاية عقده أو الانتظار للرحيل مجاناً عقب نهاية عقده على غرار أرنولد.

وانضم كوناتي إلى ليفربول في شهر يوليو 2021 قادماً من لايبزيغ الألماني بناء على ترشيح المدرب السابق للريدز يورغن كلوب.

وسبق أن لعب كوناتي بقميص سوشو الفرنسي قبل انتقاله إلى لايبزيغ في صيف 2017.

وخاض المدافع الفرنسي 133 مباراة بقميص ليفربول، وسجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، كما أنه لعب بقميص منتخب فرنسا 23 مباراة دولية.