أتلتيكو مدريد يهزم دورتموند ويخطو نحو نصف نهائي دوري الأبطال

حقق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا (2 ـ 1) على صيفه بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب متروبولوتيانو في مدريد، نجحت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في التقدم مبكرا بهدف لمواجنة رودريغو بول بعد 4 دقائق فقط على بداية المباراة.

وأحدث دي بول المنعطف الأول للمباراة بعدما استغل خطأ فادحا في إرجاع كرة عرضية من الهولندي يان ماتسين مدافع دورتموند، ليسدد قريبا من المرمى ويضع الكرة في شباك دورتموند مانحا فريقه الأسبقية بهدف دون مقابل.