أتلتيكو مدريد يهزم دورتموند ويخطو نحو نصف نهائي دوري الأبطال
حقق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا (2 ـ 1) على صيفه بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب متروبولوتيانو في مدريد، نجحت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في التقدم مبكرا بهدف لمواجنة رودريغو بول بعد 4 دقائق فقط على بداية المباراة.
وأحدث دي بول المنعطف الأول للمباراة بعدما استغل خطأ فادحا في إرجاع كرة عرضية من الهولندي يان ماتسين مدافع دورتموند، ليسدد قريبا من المرمى ويضع الكرة في شباك دورتموند مانحا فريقه الأسبقية بهدف دون مقابل.
وفرض لاعبو دورتموند سيطرتهم على مجريات اللعب لكن محاولاتهم غلب عليها التسرع وغياب التركيز، لتنتهي دون خطورة على مرمى السلوفيني أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.
وحاول جادون سانشو وكريم أديمي تعديل الكفة لكن دفاع أصحاب الأرض كان سدا منيعا أمام الهجمات الألمانية قبل أن يستعيد زملاء أنطوان غريزمان زمام السيطرة عندما نجح البرازيلي صامويل لينو في مضاعفة النتيجة لأتلتيكو مطلع الدقيقة 32.
وكان دورتموند الأكثر استحواذا على الكرة خلال الشوط الأول من المباراة لكن أتليتيكو فرض تفوقه بشكل كبير في الجانب الهجومي واستغل الأخطاء الدفاعية لمنافسه ليتقدم بثنائية قبل أن يبدأ دورتموند صحوته الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط.
وفي الشوط الثاني، فرض دورتموند حضوره بشكل أكبر، وبدا مصرا على تقليص الفارق للحفاظ على آماله في التأهل للمربع الذهبي في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2013، وهو ما نجح فيه بالفعل عبر هدف حمل توقيع الإيفواري سيباستيان هالر في الدقيقة 81.
وتألق غريجور كوبيل حارس دورتموند في التصدي لأكثر من كرة خطيرة في الشوط الثاني ليحرم أتليتيكو من تحقيق نتيجة أكبر، لتنتهي المواجهة على أسبقية الحد الأدنى المطلوب لأصحاب الأرض في انتظار مواجهة الإياب على ملعب سيغنال بارك في دورتموند الثلاثاء المقبل.