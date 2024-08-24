أثارت القائمة التي اختارها حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، للدخول في معسكر خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025، جدلا واسعا، في ظل عدم وُجود الثنائي عمر جابر نجم الزمالك، وسام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة، ثم يخرج لمواجهة بوتسوانا في 10 من الشهر نفسه بالجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وأعرب عمر جابر، ظهير أيمن الزمالك، عن دهشته من عدم ضمه لقائمة منتخب مصر.

ونشر جابر فيديو عبر "إنستغرام" استعرض خلاله أبرز مهارته، وأشار إلى حسام حسن؛ لمعرفة سبب عدم تواجده ضمن قائمة "الفراعنة".

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وضم حسام حسن محمد هاني فقط في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى محمد شحاتة، الذي خاض أكثر من مباراة في مركز الظهير مع نادي الزمالك خلال الموسم المنصرم.

ويرى المدير الفني للمنتخب المصري أن محمد هاني هو الأفضل في مركزه حاليا، كما يرى أن الثنائي محمد شحاتة ومحمد حمدي يؤديان أدوارا متعددة داخل خطته وأصغر سنا، وبالتالي كل هذه الأسباب كانت وراء عدم ضم عمر جابر.

سام مرسي

كما خلت القائمة من اسم لاعب الوسط سام مرسي، قائد نادي إبسويتش تاون الإنجليزي الذي صعد هذا العام للبريميرليغ، إذ فضّل المدرب المصري عليه لاعبي وسط على غرار محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، ولاعبي الأهلي المصري إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل "كوكا".

وأثار عدم انضمام مرسي بعض ردود الفعل التي تفاجأت بالقرار، خاصة أنه قائد أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

سام مرسي صاحب الـ 32 عاماً كان قد شارك أساسياً لمدة 90 دقيقة في مباراة فريقه بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام ليفربول، التي انتهت بخسارتهم بهدفين نظيفين.

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ويرى حسام حسن أن في قائمته من يقدمون الإضافة أفضل من سام مرسي، مثل مروان عطية ومحمد النني ومحمد حمدي وناصر ماهر، كما يرى أن تأقلمهم ولعبهم بجانب بعضهم البعض في تشكيلته ستكون له فائدة أكبر.

واستدعي مرسي للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب المصري عام 2016 عندما كان المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر يُشرف على تدريب منتخب الفراعنة.

ولم يظهر مرسي، الذي كان يلعب آنذاك في صفوف نادي ويغان الإنجليزي، بصفة أساسية مع المنتخب المصري، رغم استمرار استدعائه بشكل متكرر حتى عام 2023.