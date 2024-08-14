كشف الإيفواري فرانك كيسيه، نجم الأهلي السعودي، سبب عدم تقدمه لتسديد ركلة ترجيح في مواجهة الهلال، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر الأهلي فرصة خوض النهائي والمنافسة على التتويج بالسوبر المحلي بركلات الترجيح بنتيجة 1-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1-1.

وشهدت ركلات الترجيح عدم تقدم كيسيه أو رياض محرز للتسديد، وهو ما أثار جدلًا بين جمهور "الراقي".

وعقب المباراة رد كيسيه في تصريحات تلفزيونية على سؤال سبب عدم تواجده في قائمة أول المسددين لركلات الترجيح، موضحًا أنه كان الرابع في التسديد، لكن لم يصل الأهلي إلى آخر التسديدات بعد إهدار ركلتين.

وأضاف: "كان من المفترض أن أسدد ركلة الجزاء الرابعة، ويسدد رياض محرز الخامسة، خلال لقاء الهلال".

وأشار النجم الإيفواري إلى أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، وضعهما في هذا الترتيب عند تحديد مسددي الركلات الجزائية، إلا أن الهلال أنهى المباراة قبل أن يأتي دور كل منهما في التسديد.

وتابع كيسيه: "أنا راضٍ كثيرًا عن فريقي، وقدمنا كل شيء على أرض الملعب، وكافحنا حتى النهاية، وهي مسألة تفاصيل للأسف".

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وأردف: "علينا أن نفكر في الدوري والارتباطات المحلية والقارية القادمة، وأن نكافح إلى آخر نفس من أجل الفوز بلقب سواء محلي أو آسيوي".

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي أمام العروبة الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين.

يلعب "الراقي" أولى جولات مسابقة الدوري يوم الجمعة الـ23 من أغسطس الجاري ضد العروبة.