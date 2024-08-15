أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس الدخول في شراكة مع بنك أوف أمريكا الذي سيصبح راعيا لكأس العالم 2026.

وقد تكون رعاية الحدث الرياضي خطوة تسويقية مثمرة إذ تسمح للشركات بالوصول إلى قطاع أوسع من الجماهير وتزيد من شهرة علامتها التجارية.

وأضاف الفيفا أن ثاني أكبر مقرض في الولايات المتحدة هو الراعي العالمي الأول على الاطلاق في فئة البنوك.

ودخل الفيفا في شراكة مماثلة مع شركة (فيزا) منذ 2007 بعدما أنهى علاقته بماستر كارد على خلفية نزاع.

وقال البنك إن الشراكة: "ستكمل استراتيجياته في السوق العالمية والمحلية" وتسمح له بالوصول إلى "جمهور على نطاق عالمي".

وأضاف برايان موينهان الرئيس التنفيذي للبنك في بيان "كرة القدم تربط العالم أكثر مما سواها من الرياضات".

وتتألف كأس العالم 2026 من 104 مباريات بمشاركة 48 فريقا، مقابل 32 منتخبا شاركت في قطر 2022 التي شهدت 64 مباراة.

وستشارك أمريكا كلا من كندا والمكسيك في تنظيم البطولة وتستحوذ على النصيب الأكبر إذ إن 11 من المدن المستضيفة وعددها 16 أمريكية.