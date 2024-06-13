5 أسباب تجعل رونالدو مرشحًا بارزًا للفوز بالحذاء الذهبي في يورو 2024

يستهدف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، قيادة منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، التي تنطلق غدًا الجمعة، حتى الـ14 من يوليو المقبل.

ويقترب قائد منتخب البرتغال من تحقيق إنجاز تاريخي بالمشاركة في البطولة.

وشارك كريستيانو في النسخ الـ5 الماضية لبطولة اليورو منذ 2004 وحتى 2020، وحقق اللقب في 2016 والميدالية الفضية في المشاركة الأولى.

وسيكسر "الدون" الرقم القياسي لعدد المشاركات في البطولة من حيث النسخ، بالمشاركة السادسة المنتظرة.

ويخوض منتخب البرتغال، منافسات بطولة يورو 2024، ضمن منتخبات المجموعة السادسة، بجانب كلٍّ من: تركيا، والتشيك، وجورجيا.