كشف أيوب العملود، نجم الوداد المغربي، حقيقة توقيعه لنادي الزمالك المصري، على عقود لمدة 3 مواسم، تمهيدًا لانضمامه للقلعة البيضاء، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت تقارير سابقة أن أيوب العملود وقع عقدا مبدئيا مع الزمالك، يقضي بالانتقال إلى الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الجاري، للاستفادة من خدماته وتجربته بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وانتهى تعاقد العملود مع الوداد المغربي في 30 من يونيو الجاري، وأصبح يحق له الانضمام لأي نادٍ، بشكل حر.

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وقال العملود، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "أي لاعب سيتمنى الانضمام للزمالك المصري، فهو فريق كبير ومعروف في القارة الأفريقية".

وأضاف: "وكيل أعمالي هو من يتكلف بتسويقي، ويتابع الأمور مع الأندية التي تريد الحصول على خدماتي".

واختتم: "لم أوقع على أي عقود للزمالك سواء مبدئية أو لـ3 سنوات، كل ما يقال هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأشارت تقارير مغربية إلى أن اللاعب اقترب من الانضمام إلى نادي بيرسبوليس الإيراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكان العملود أحد العناصر الأساسية التي قادت الوداد إلى الفوز بدوري أبطال أفريقيا في 2022 وكذلك وصافة النسخة قبل الماضية من المسابقة.

المدافع الأيمن صاحب الـ30 عاما خاض مع الوداد 187 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 20 آخرين بجميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي خاض العملود مباراة وحيدة بقميص منتخب المغرب.