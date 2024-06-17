إشبيلية يعلن رسميا رحيل سيرجيو راموس

أعلن نادي إشبيلية رحيل سيرجيو راموس عن الفريق بناء على رغبة النجم المخضرم.

وانضم راموس إلى إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع العملاق الباريسي.

وقال النادي في بيان رسمي: "أبلغ راموس نادي إشبيلية أنه لن يستمر الموسم المقبل بعد أن حقق حلمه بالعودة إلى النادي الذي نشأ فيه كلاعب وحقق مكانة دولية، إذ لعب سيرخيو راموس 37 مباراة في موسم 23/24، بمجموع 3301 دقيقة وسجل 7 أهداف".