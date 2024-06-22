جوهرة ريال مدريد يحلم بمقابلة نجم الهلال

أعرب إندريك فيليبي، نجم ريال مدريد القادم ومنتخب البرازيل، عن رغبته في ملاقاة مواطنه نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، الذي يغيب عن المشاركة مع "السامبا" في بطولة كوبا أمريكا 2024؛ بسبب الإصابة.

ويغيب نيمار عن المشاركة مع الهلال منذ الموسم المنصرم بعدما تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، وخضوعه لعملية جراحية مع دخوله في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

أصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروغواي بهدفين من دون رد، في 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويأمل أسطورة البرازيل الشاب إندريك في المشاركة للمرة الأولى مع منتخب بلاده في بطولة كبرى عندما يواجه كوستاريكا في مستهل مسيرته في كأس كوبا أمريكا، الاثنين المقبل.