جوهرة ريال مدريد يحلم بمقابلة نجم الهلال
أعرب إندريك فيليبي، نجم ريال مدريد القادم ومنتخب البرازيل، عن رغبته في ملاقاة مواطنه نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، الذي يغيب عن المشاركة مع "السامبا" في بطولة كوبا أمريكا 2024؛ بسبب الإصابة.
ويغيب نيمار عن المشاركة مع الهلال منذ الموسم المنصرم بعدما تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، وخضوعه لعملية جراحية مع دخوله في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.
أصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروغواي بهدفين من دون رد، في 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويأمل أسطورة البرازيل الشاب إندريك في المشاركة للمرة الأولى مع منتخب بلاده في بطولة كبرى عندما يواجه كوستاريكا في مستهل مسيرته في كأس كوبا أمريكا، الاثنين المقبل.
ويعرف المهاجم الشاب (17 عاما)، الذي انضم إلى ريال مدريد الإسباني قادما من بالميراس البرازيلي، أن أمامه خوض مسيرة طويلة قبل الانضمام للتشكيلة الأساسية لفريق يضم رافينيا وفينيسيوس جونيور ورودريغو في خط الهجوم.
وقال إندريك في مؤتمر صحفي: "ماركينيوس كان يتحدث هاتفيا مع نيمار وقدم دعمه الكبير لي، أنا سعيد جدا بالطبع، أنا أتابع نيمار منذ طفولتي عندما كان في سانتوس، حتى وهو مع نادي الهلال السعودي شاهدت مبارياته التي شارك فيها قبل إصابته، أتمنى أن يعود سريعاً فنحن نحتاج للاعب مثله".
وأضاف: "مجرد سماع صوت نيمار جعلني سعيدًا، هو رجل استثنائي، رجل يلهمك كثيرًا، يفعل أشياء لا يفعلها أي لاعب آخر، وآمل أن أتمكن من مقابلته والتقاط صورة معه، وأطلب منه النصيحة لأنه مر بالكثير في حياته، والكثير من الأشياء الصعبة، لكنه رجل قوي، إنه مثال للأب الرائع أيضًا؛ فهو دائمًا مع أطفاله".
وأصبح إندريك في مارس الماضي أصغر لاعب سنا يسجل في مباراة دولية على ملعب ويمبلي، عندما منح البرازيل الفوز 1-صفر على إنجلترا.
وترك بصمته في المباريات الودية الأخرى التي سبقت كوبا أمريكا، بتسجيله هدفا في الفوز 3-2 على المكسيك بعد أن سجل أيضا في مرمى إسبانيا.
وأشار إندريك: "دائما ما كنت أتمتع بالنضج المبكر، ومنذ أن أصبحت محترفا لعبت أمام منافسين كانوا دائما يضايقونني ويهينونني ويتحدثون عن عائلتي وصديقتي".
وتابع: "لكني اعتدت على الأمر سريعا لأنني كنت في 16 من عمري، أنا هادئ وآمل أن أتمكن من المساعدة، أعتقد أن هذا صحيح، في كرة القدم عليك زعزعة استقرار اللاعب الآخر. كان الأمر على هذا النحو منذ وصولي؛ لذا تأقلمت وأنا واثق جدا من أن بإمكاني مساعدة الفريق".
وستواجه البرازيل أيضا باراغواي وكولومبيا في المجموعة الرابعة.