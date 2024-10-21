رسالة سفيان رحيمي لجماهير الهلال السعودي (فيديو)

وجّه سفيان رحيمي نجم نادي العين الإماراتي، رسالة إلى جماهير نادي الهلال، عقب نهاية مباراة الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بفوز الزعيم السعودي 4/5.

وعاد الهلال السعودي من الإمارات بانتصار تاريخي على العين حامل لقب دوري أبطال آسيا، بنتيجة 5-4 بفضل ثلاثية لسالم الدوسري، وهي المباراة التي شهدت هاتريك أيضًا للنجم المغربي سفيان رحيمي.

وعقب المباراة، كانت جماهير الهلال تهتف بشدة لفريقها، وتحتفي بالانتصار الكبير على العين.

ورد سفيان رحيمي على جماهير الهلال بالتصفيق، وأشار إليهم وكأنه يقول "سنلتقي مجددًا".

يذكر أن الهلال بدأ مشواره في دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة، بفوز خارج الديار على الريان القطري 3-1، ثم اكتسح الشرطة العراقي 5-0، وأخيرًا فاز على العين بخماسية مقابل أربعة.

وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع علي البليهي في الدقيقة 82.

كما شهدت المباراة مفاجأة تتمثل في عودة البرازيلي نيمار إلى الملاعب، بعد أكثر من عام من الغياب بسبب الإصابة حيث شارك النجم البرازيلي في الدقيقة 77 بدلاً من ناصر الدوسري.

وواصل فريق المدرب جورجي جيسوس صدارة مجموعة الغرب وله تسع نقاط، وتجمد رصيد العين حامل اللقب عند نقطة واحدة بعد ثلاث مباريات.

ويستضيف الهلال منافسه الاستقلال الإيراني في الجولة المقبلة في الرابع من نوفمبر المقبل، بينما يحل العين ضيفاً على النصر بعدها بيوم واحد.