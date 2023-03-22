رسميا: الزمالك يعلن رحيل فيريرا

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينفصل فيها الزمالك عن مدربه المخضرم هذا الموسم بعد أن أنهيا ارتباطهما في أواخر يناير كانون الثاني الماضي بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة 2-1 في الدوري.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بطل الجزائر 2-صفر، يوم الجمعة الماضي، ليودع الفريق المصري البطولة ويبلغ بلوزداد دور الثمانية بعد أن رفع الفريق الجزائري رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وودع الزمالك متذيل ترتيب المجموعة بأربع نقاط والمريخ السوداني الذي يملك خمس نقاط دور المجموعات قبل مواجهتهما في الجولة السادسة والأخيرة.