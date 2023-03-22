رسميا: الزمالك يعلن رحيل فيريرا
أعلن نادي الزمالك المصري رحيل مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينفصل فيها الزمالك عن مدربه المخضرم هذا الموسم بعد أن أنهيا ارتباطهما في أواخر يناير كانون الثاني الماضي بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة 2-1 في الدوري.
وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بطل الجزائر 2-صفر، يوم الجمعة الماضي، ليودع الفريق المصري البطولة ويبلغ بلوزداد دور الثمانية بعد أن رفع الفريق الجزائري رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق نقطة واحدة.
وودع الزمالك متذيل ترتيب المجموعة بأربع نقاط والمريخ السوداني الذي يملك خمس نقاط دور المجموعات قبل مواجهتهما في الجولة السادسة والأخيرة.
وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا قال فيه، إن أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك أنهى إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي مع البرتغالي خلال الساعات القليلة الماضية.
وتفاوض أمير مرتضى مع المدير الفني البرتغالي بشأن مستحقاته لدى النادي، وتنازل جوسفالدو فيريرا عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار.
كما تنازل فيريرا عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.
ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.
ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بـ33 نقطة بعد 20 مباراة خاضها.
وعاد الزمالك إلى التدريبات، مساء أمس الثلاثاء عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.
وقاد مران الزمالك أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي في ظل استقالة أسامة نبيه، ورحيل فيريرا.