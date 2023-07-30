نابولي يرفض عرضا من الهلال للتعاقد مع أوسيمين

كشفت صحيفة "توتو ميركاتو ويب"، أن نادي نابولي رفض عرضاً من الهلال السعودي قيمته 130 مليون يورو للتعاقد مع فيكتور أوسيمين، لاعب الفريق، في الميركاتو الحالي.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس رفض عرض الهلال للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.. النادي السعودي كان قد أبلغ نابولي أنه مستعد لوضع 130 مليون يورو على الطاولة".