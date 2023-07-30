نابولي يرفض عرضا من الهلال للتعاقد مع أوسيمين
كشفت صحيفة "توتو ميركاتو ويب"، أن نادي نابولي رفض عرضاً من الهلال السعودي قيمته 130 مليون يورو للتعاقد مع فيكتور أوسيمين، لاعب الفريق، في الميركاتو الحالي.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس رفض عرض الهلال للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.. النادي السعودي كان قد أبلغ نابولي أنه مستعد لوضع 130 مليون يورو على الطاولة".
وكانت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أشارت مؤخرا إلى أن أوسيمين في طريقه لتمديد عقده مع ناديه، حيث سيضمن اللاعب حصوله على راتب أعلى مما كان يتقاضاه.
وأشارت إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع وكلاء أوسيمين، رغم وجود اختلاف حالياً بشأن مدى إمكانية تضمن العقد شرطا جزائيا مناسبا للطرفين.
وأوضحت: "الفترة الماضية شهدت جدلاً واسعاً حول مستقبل اللاعب، في ظل ربطه بعدة أندية أوروبية كبرى، إذ تلقى مجموعة عروض من مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وأندية أخرى تسعى لضم هداف الدوري الإيطالي".
وأوضحت: "هناك اتجاه لحل وسط يقضي بوضع شرط جزائي تتراوح قيمته بين 140 و150 مليون يورو".
وانضم أوسيمين إلى نابولي في 2020 قادمًا من ليل الفرنسي، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 120 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، وينتهي عقده في يونيو 2025.
وقدّم الدولي النيجيري موسمًا مميزًا رفقة بطل الدوري الإيطالي بعدما سجل 31 هدفًا وصنع 5 في 39 مباراة، حيث أنهى الموسم هدّافًا للمسابقة.