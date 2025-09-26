للتوقيع الفوري.. 4 صفقات مجانية لإنقاذ ليفربول بعد إصابة نجمه المروعة

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تلقى ليفربول ضربة موجعة بإصابة مدافعه الشاب الإيطالي جيوفاني ليوني البالغ 18 عاماً بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ساوثامبتون في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية.

وتعاقد ليفربول مع المدافع الشاب هذا الصيف قادماً من بارما الإيطالي مقابل 26 مليون جنيه إسترليني وكان يعده للمستقبل.

وحاول ليفربول التعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي مارك غويهي لاعب كريستال بالاس، لكن الصفقة فشلت في اليوم الأخير.

لكن إصابة المدافع الإيطالي الشاب تدفع ليفربول للبحث عن مدافع حر لتعويض الغياب الطويل، ولكونه لا يتوافر سوى على 3 لاعبين فقط.

وبحسب تقرير نشره موقع "GIVE ME SPORT"، فإن هناك 4 لاعبين مرشحين لتدعيم ليفربول في صفقات مجانية.

الإنجليزي كريغ داوسون

المدافع الإنجليزي المخضرم البالغ من العمر 35 عاماً يملك خبرة في الدوري الإنجليزي، ويبلغ طوله 192 سنتيمتراً.

ورغم كونه لم يعد يمتلك القوة الكافية لملاحقة كل مهاجم، لكن تألقه في الكرات الثابتة وقدرته على قراءة المباراة لم يكن موضع شك، وهو ما يعزز حظوظه في الانتقال إلى الريدز.

ويملك داوسون خبرات طويلة بعدما خاض 303 مباريات في الدوري الإنجليزي ، يُعتبر داوسون لاعبًا موثوقًا به للغاية.

الكاميروني جويل ماتيب

قد يكون خيارًا غير متوقع، نظرًا لاعتزاله، في العام 2024، لكن جويل ماتيب أحد أبرز أبطال حقبة المدرب السابق الألماني يورغن كلوب لم يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره.

وتوقع العديد من جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عودته المفاجئة، والحقيقة أنه يجيد اللعب إلى جانب جميع المدافعين الحاليين في النادي، وبالتالي لن يحتاج فترة طويلة للتأقلم.

الياباني تاكيهيرو تومياسو

نال تاكيهيرو تومياسو إشادة واسعة خلال فترة لعبه مع نادي أرسنال ، وهو لا يزال في السادسة والعشرين من عمره، ورصدته أندية، مثل ميلان وبرايتون، خلال الصيف.

وأحجمت الأندية المُحتملة عن التعاقد مع اللاعب الياباني الدولي بسبب معاناته المستمرة من إصابات في ربلة الساق والركبة، ومن غير المتوقع عودته للمنافسة حتى نهاية أكتوبر، كما أنه لم يشارك سوى 6 دقائق فقط في موسم 2024/2025.

لكن في مثل هذا الوقت بالنسبة لليفربول، لا مكافأة دون القليل من المخاطرة، وليس لديهم ما يخسرونه حال ضم هذا اللاعب الذي قد ينطلق مجدداً في مشواره الكروي حال رحيله إلى الفريق الإنجليزي.

الغاني دانيال أمارتي

انضم دانيال أمارتي إلى نادي بشيكتاش التركي، في يوليو 2023، قادمًا من ليستر سيتي، حيث شارك في 106 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وخلال موسم 2023/2024، شارك في 18 مباراة بالدوري مع العملاق التركي، كما شارك في 7 مباريات في الدوري الأوروبي، بمجموع 27 مباراة في جميع المسابقات مع النادي.

ووفقًا لتقارير مختلفة، فإن السبب الوحيد لكونه لاعبًا حرًا هو نزاعات عقده، ونظرًا لأن الريدز لن يوقعوا معه إلا كحل مؤقت، فلا داعي للخوض كثيرًا في مشاكله السابقة المتعلقة بسلوكه عند التعامل مع إدارة بشيكتاش.