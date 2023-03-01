موقف مانشستر سيتي من بيع برناردو سيلفا لبرشلونة
قد يكون برناردو سيلفا أحد الأسماء الكبيرة في السوق، الصيف المقبل، ويمكن للاعب خط الوسط البرتغالي مغادرة مانشستر سيتي إذا قدم برشلونة أو بعض الأندية الأخرى عرضًا مهما.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن النادي الإنجليزي سيعمل ثورة في خط الوسط، لذلك فإن مستقبل البرتغالي ليس واضحًا على الإطلاق لأن نيته هي الخروج من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان برناردو سيلفا بالفعل في مدار برشلونة، الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم لأن برشلونة قرر الاستثمار في صفقات أخرى ولم يكن هناك ما يكفي من القوة المالية.
وكان الخيار الوحيد لإتمام الصفقة هو أن يغادر فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد ويستخدم برشلونة أموال الصفقة للتعاقد مع سيلفا.
لكن هذا لم يحدث، واستمر برناردو سيلفا إلى عام آخر كلاعب رئيس في خطط المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
ومع اكتمال سنة أخرى من عقده سيكون مانشستر سيتي في وضع يسمح له بفتح الأبواب أمام سيلفا في الصيف وبرشلونة يعرف وضع اللاعب بشكل مباشر.
وقال غوارديولا بالفعل في أكثر من مناسبة إنه يريد فقط أن يكون لديه لاعبو كرة قدم يريدون أن يكونوا جزءًا من مشروعه ويتفهم مخاوف سيلفا بشأن الرحيل.
وكل شيء يحدث يعتمد على العرض المقدم، والذي يريد مانشستر سيتي أن يصل إلى 80 مليون يورو، وهذا مبلغ معقد للغاية بالنسبة لبرشلونة.
في برشلونة، من الواضح أن برناردو سيلفا سيكون التوقيع المثالي لتعزيز مشروع تشافي حيث يمكن لسيلفا اللعب في خطة 4/3/3 أو 4/4/2.
ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن سيلفا سيكون سعيدًا بالتوقيع لبرشلونة لكنه يريد أن يتم الأمر، خلال الأشهر المقبلة، وإذا لم يدفع البلوغرانا من أجل ضمه، سيكون اللاعب على استعداد للاستماع إلى عروض أخرى.
وهناك العديد من الأندية المهتمة ببرناردو سيلفا، على الرغم من أن أولويته هي اللعب في إسبانيا وفي كامب نو.
ويبدو أن ريال مدريد يراقب ما قد يحدث إذا لم يحصل على توقيع جود بيلينغهام، كما أن باريس سان جيرمان سعى للتعاقد مع سيلفا منذ الصيف الماضي.
وفي هذه الأثناء، من الواضح أن مانشستر سيتي يراهن على التعاقد مع بيلينغهام ويراقب وضع ماتيو كوفاسيتش، الذي يمكن أن يغادر تشيلسي.
وإذا أكملوا هاتين الصفقتين، يمكن أن يغادر إلكاي غوندوغان.