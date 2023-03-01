موقف مانشستر سيتي من بيع برناردو سيلفا لبرشلونة

قد يكون برناردو سيلفا أحد الأسماء الكبيرة في السوق، الصيف المقبل، ويمكن للاعب خط الوسط البرتغالي مغادرة مانشستر سيتي إذا قدم برشلونة أو بعض الأندية الأخرى عرضًا مهما.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن النادي الإنجليزي سيعمل ثورة في خط الوسط، لذلك فإن مستقبل البرتغالي ليس واضحًا على الإطلاق لأن نيته هي الخروج من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان برناردو سيلفا بالفعل في مدار برشلونة، الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم لأن برشلونة قرر الاستثمار في صفقات أخرى ولم يكن هناك ما يكفي من القوة المالية.

وكان الخيار الوحيد لإتمام الصفقة هو أن يغادر فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد ويستخدم برشلونة أموال الصفقة للتعاقد مع سيلفا.