أحمد سليمان يجيب عن أهم 6 أسئلة قبل مواجهة الزمالك والأهلي

أجاب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن 6 أسئلة قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

يستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

وفي حوار مع "إرم نيوز"، كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة رغبة جوزيه غوميز المدير الفني للفريق في الاستغناء عن بنتايك وموقف الإدارة من تدعيم الفريق بصفقات جديدة، وأشياء أخرى.

وفيما يلي نص حوار أحمد سليمان مع "إرم نيوز"

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هل هناك صفقات جديدة للفريق؟

الفريق أجرى كل الصفقات والإدارة حرصت على تلبية جميع طلبات الجهاز الفني، وفي حال طلب غوميز التعاقد مع صفقات أخرى سنفعل ذلك.

كيف مول النادي الصفقات؟

الصفقات جميعها من موارد النادي المالية.

أزمة بنتايك.. هل اللاعب خارج حسابات غوميز؟

غير صحيح، اللاعب مستمر مع الفريق، ويمتلك إمكانيات مميزة، والمدرب غوميز سعيد بمستوى جميع الصفقات الجديدة.

ما موقف النادي في ملف بوبيندزا؟

هناك إجراءات قانونية اتخذها النادي لحفظ حقه في اللاعب وننتظر النتائج.

هل هناك نية للإطاحة بغوميز؟

غير صحيح لا أعلم ما فائدة هذه الأخبار في الوقت الراهن، ومن المسؤول عن تسريبها لعدم استقرار الفريق وتشتيت اللاعبين، غوميز مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله.

ما موقفك من السفر مع الفريق في السوبر؟

رغم تحذيرات الأطباء من السفر، ولكن قررت السفر مع الفريق لدعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني.