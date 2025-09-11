من هو أورس فيشر المرشح لخلافة ريبيرو في الأهلي المصري؟

تردد اسم المدرب السويسري أورس فيشر بقوة داخل أروقة الأهلي المصري لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وأعلن الأهلي مؤخراً تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة عماد النحاس لحين تعيين مدير فني جديد.

ويسلط "إرم نيوز" في السطور القادمة الضوء على مسيرة أورس فيشر المرشح الأبرز في الوقت الحالي لخلافة ريبيرو داخل أروقة الأهلي المصري.

صخرة دفاع

أورس فيشر ولد يوم 20 فبراير 1966 في سويسرا، وبدأ مسيرته مع كرة القدم بأكاديمية نادي زيورخ قبل تصعيده للفريق الأول عام 1983.

ولمع اسم فيشر في مركز قلب الدفاع في صفوف زيورخ قبل الرحيل عام 1987 عقب نهاية عقده إلى فريق سانت غالين، ثم عاد مجدداً إلى زيورخ عام 1995 ولعب هناك حتى اعتزاله عام 2003.

وخاض فيشر ما يزيد على 431 مباراة في الدوري السويسري، بخلاف مشاركته في دوري أبطال أوروبا كلاعب، كما لعب 4 مباريات دولية مع المنتخب السويسري عام 1990، ولكنه لم يلعب أي لقاءات رسمية.

تجربة زيورخ ضربة البداية

بعد اعتزاله مباشرة، اتجه فيشر إلى التدريب عام 2003، وتولى قيادة فريق الناشئين بنادي زيورخ، ثم قاد فريق الرديف قبل العمل كمساعد للفريق الأول موسم 2007 – 2008.

وفي أبريل 2010، خاض فيشر تجربته الأولى كمدير فني مع فريق زيورخ، ووصل بالفريق إلى نصف نهائي كأس سويسرا موسم 2010 - 2011، قبل الخروج بركلات الترجيح أمام نيوشاتل، كما نافس على لقب الدوري قبل احتلال الوصافة بفارق نقطة واحدة عن بازل.

وفي الموسم التالي، شارك زيورخ في منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا، قبل الخروج على يد بايرن ميونخ الألماني، ثم لعب مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي وودع منافسات المجموعة وقتها التي ضمت لاتسيو الإيطالي، وسيلتيك الإسكتلندي، وفاسلو الروماني.

ورحل وقتها فيشر عن زيورخ في ديسمبر 2012 بسبب سوء النتائج بعد تجربة جيدة إلى حد بعيد.

وتولى المدرب السويسري بعدها بشهر واحد قيادة فريق ثون وحصد المركز الخامس في ترتيب الدوري المحلي، وصعد بالفريق في موسم 2013 – 2014 إلى مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي بجانب بلوغ نصف نهائي كأس سويسرا.

وفي موسم 2014 – 2015، احتل الفريق المركز الرابع في ترتيب الدوري السويسري وودع الكأس من دور الستة عشر.

بازل.. وحصد الألقاب

تولى فيشر في صيف 2015 قيادة فريق بازل في تجربة ناجحة استمرت لموسمين وحقق خلالها 3 ألقاب بالتتويج بالدوري السويسري مرتين بجانب كأس سويسرا.

وقاد فيشر بازل في موسم 2015 – 2016 إلى دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي قبل الخروج على يد إشبيلية الإسباني، كما قاد الفريق إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

صانع ثورة يونيون برلين

التجربة الأطول والأبرز كانت مع يونيون برلين الألماني حين قاد الفريق في صيف 2018 ورحل في نوفمبر 2023.

وقاد فيشر الفريق في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، وصعد به في نهاية موسم 2018 – 2019 إلى الدوري الألماني "البوندسليغا" واحتل معه في الموسم التالي المركز الحادي عشر وحقق فوزاً عريضاً على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1.

ونجح المدرب السويسري في قيادة الفريق الألماني إلى دوري المؤتمر الأوروبي بخلاف التأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا موسم 2021 – 2022.

وفي موسم 2023 – 2024، لعب يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا وخاض مرحلة المجموعات تحت قيادة فيشر.

فيشر حقق 95 انتصاراً خلال 224 مباراة وتعادل 58 مرة وتلقى 71 هزيمة في تجربته مع يونيون برلين.

وتبقى الهزيمة الأسوأ في مسيرة فيشر بنتيجة 0-5 مع يونيون برلين أمام باير ليفركوزن عام 2022، وأيضاً أمام بروسيا دورتموند بالنتيجة نفسها عام 2020.

وسبق أن قاد المدرب السويسري اللاعب المصري محمد النني في صفوف بازل بجانب تدريبه التونسي أمين الشرميطي في صفوف زيورخ.