تين هاغ: مانشستر يونايتد يمكنه الفوز على أي فريق بتشكيلته الكاملة
قال إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه يملك تشكيلة قادرة على الصمود في وجه أقوى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوقع أن يستعيد فريقه سابق تألقه عندما يعود لاعبوه الغائبون من الإصابة.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، ويتخلف بفارق ست نقاط عن فرق المربع الذهبي، بعد فشله في هز شباك الخصوم في آخر ثلاث مباريات عندما خسر أمام بورنموث وبايرن ميونخ قبل التعادل دون أهداف في ملعب ليفربول.
وحاليا يغيب عن تشكيلة مانشستر يونايتد بسبب الإصابة كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وميسون ماونت وتيريل مالاسيا وفيكتور ليندلوف وأماد ديالو.
وقال تين هاغ للصحفيين: "أعتقد أن سبب تأثير ذلك سلبا علينا هو أن هذه المشكلات جاءت في أوقات صعبة، وكان علينا مواجهة كل ذلك".
وأضاف: "لكن الكل يفهم أن غياب مثل هؤلاء اللاعبين الأساسيين يؤثر سلبا على نتائج الفريق، ورغم ذلك فإننا في موقف يمكننا فيه تغيير هذا الوضع وتغيير موسمنا".
وتابع المدرب الهولندي "أنا على ثقة أنه عندما يعود اللاعبون ستكون لدينا تشكيلة جيدة وقوية، ليفربول كان في صدارة الترتيب (مطلع الأسبوع الماضي) وكنا نتنافس معه.. هذا الفريق وهذه التشكيلة تكون قوية عندما يكون الجميع حاضرا ويمكننا عندها الفوز على أي فريق".
وسيحل مانشستر يونايتد ضيفا على ويستهام يونايتد في وقت لاحق من اليوم السبت، قبل أن يستضيف أستون فيلا فريق المركز الثاني الثلاثاء المقبل.
وفي 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق مانشستر يونايتد الفوز 9 مرات وتعادل مرة وخسر 7 مرات، أما في دوري أبطال أوروبا فحقق الفريق الفوز مرة وحيدة، وتعادلا مرة، وخسر 4 مرات.