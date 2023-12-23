تين هاغ: مانشستر يونايتد يمكنه الفوز على أي فريق بتشكيلته الكاملة

قال إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه يملك تشكيلة قادرة على الصمود في وجه أقوى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوقع أن يستعيد فريقه سابق تألقه عندما يعود لاعبوه الغائبون من الإصابة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، ويتخلف بفارق ست نقاط عن فرق المربع الذهبي، بعد فشله في هز شباك الخصوم في آخر ثلاث مباريات عندما خسر أمام بورنموث وبايرن ميونخ قبل التعادل دون أهداف في ملعب ليفربول.