لابورتا يفتح الباب أمام عودة ميسي لبرشلونة (فيديو)

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ومن حقه التوقيع لأي ناد مجانًا.

ولا يزال رئيس برشلونة خوان لابورتا يحلم باستعادة النجم الأرجنتيني، بعد التجربة السيئة، في صيف 2021، عندما أكد له أن كل شيء يسير بشكل صحيح لضمان تجديده، اضطر في النهاية إلى فتح الباب له ليغادر إلى باريس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن تحليل خيار ميسي داخل برشلونة ، مهما بدا معقدًا يبدو ممكنًا خاصة في ظل العلاقة الجيدة مع كيان برشلونة، بمعنى آخر، إذا قرر ليو أن ما يريده هو العودة إلى برشلونة مع عائلته لتوديع نادي مسيرته، فقد حان الوقت الآن لتحقيق ذلك.

ويبحث النادي عن بدائل وحلول يمكن أن تنجح في إقناع ليو بالعودة إلى ما كان منزله، إذا كانت إرادته عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

لكن بما أنه سيصبح متاحًا مجانًا قريبًا، يمكن أن يطمح ليونيل إلى عقد كبير إمّا مع باريس سان جيرمان ناديه الحالي أو مع نادٍ آخر يتمتع بقدرة مالية عالية.

لكن برشلونة يعاني من ضغط الليغا لتقليص الرواتب بأكثر من 200 مليون يورو، فإن إقناع ميسي بالعودة، من الأول من يوليو/تموز المقبل، يبدو صعبًا خاصة في ظل توتر علاقته مع لابورتا رغم لقاء خورخي ميسي والد ووكيل أعمال نجله مع رئيس برشلونة إلا أن هذا اللقاء كان باردًا نوعًا ما.