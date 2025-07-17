يهدد أهم صفقات الميركاتو.. نجم الزمالك يواصل "التمرد"

يواصل مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعقيد عملية خروجه من الفريق هذا الصيف على الرغم من إبلاغه بعدم الاعتماد عليه الموسم المقبل.

ويسعى نادي الزمالك جاهدا للتخلص من عدد كبير من اللاعبين بتسويقهم سواء بالبيع أو الإعارة من أجل التعاقد مع لاعبين جدد.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن "مصطفى شلبي لاعب الفريق يرفض الرحيل دون الحصول على جميع مستحقاته".

ويرغب الزمالك في بيع عقد مصطفى شلبي لنادي البنك الأهلي كما حدث مع زميله سيد نيمار، ما سيسمح للنادي بالتعاقد مع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي وعدة صفقات أخرى.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن مصطفى شلبي رفض التوقيع على المخالصة المالية مع الزمالك.

وتابع "شلبي شبه اتفق مع نادي البنك الأهلي للانتقال إليه في الفترة المقبلة، ولكنه مصر على الحصول على كل مستحقاته المالية من الزمالك أولا".

وأتم "الزمالك يرفض بقاء مصطفى شلبي في الفترة المقبلة، وهو ما يجعل النادي مضطرا لتلبية طلب اللاعب خوفا من تعقيد عملية بيعه".

وأعلن الزمالك التعاقد مع مجموعة من اللاعبين، مثل شيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف والمهدي سليمان.