ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بعد فوز البرازيل والأرجنتين.. والمتأهلون للمونديال

أقيمت، فجر اليوم الجمعة، منافسات الجولة السابعة عشر بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فنزويلا بنتيجة 3-0 في مباراة شهدت مشاعر مختلطة بين السعادة بالانتصار والحزن لكونها آخر مباراة للنجم الأسطوري ليونيل ميسي مع منتخب بلاده على أرضه في ظل احتمالات اعتزاله بعد كأس العالم.

وسجل ميسي هدفين في انتصار راقصي التانغو بجانب هدف سجله لاوتارو مارتينيز.

وفاز منتخب البرازيل فوزاً مثيراً على حساب ضيفه تشيلي بنتيجة 3-0 أيضاً بأهداف إستيفاو، ولوكاس باكيتا، وبرونو غيماريش.

وتغلب منتخب أوروغواي بنتيجة 3-0 على حساب ضيفه بيرو عن طريق رودريغو أغيري، وجيورجيان دي أراسكايتا، وفيديريكو فيناس.

وتعادل منتخب باراغواي مع الإكوادور دون أهداف، بينما فاز منتخب كولومبيا على حساب بوليفيا بنتيجة 3-0 عن طريق جيمس رودريغيز، وجون كوردوبا، وخوان كوينيترو.

المتأهلون إلى كأس العالم

يقضي نظام تصفيات قارة أمريكا الجنوبية بتأهل 6 منتخبات من أصل 10 مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع منافسات الملحق العالمي.

وضمنت منتخبات البرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، والإكوادور، وباراغواي، وأوروغواي، التأهل، رسمياً، إلى كأس العالم 2026 قبل جولة من نهاية مشوار التصفيات.

ويتنافس منتخبا فنزويلا وبوليفيا على المركز السابع والمؤهل للملحق العالمي في الجولة الأخيرة.

ترتيب التصفيات

ومع نهاية منافسات الجولة السابعة عشر للتصفيات عن قارة أمريكا الجنوبية، جاء الترتيب على النحو التالي:

1. الأرجنتين (38 نقطة)

2. البرازيل (28 نقطة)

3. أوروغواي (27 نقطة)

4. الإكوادور (26 نقطة)

5. كولومبيا (25 نقطة)

6. باراغواي (25 نقطة)

7. فنزويلا (18 نقطة)

8. بوليفيا (17 نقطة)

9. بيرو (12 نقطة)

10. تشيلي (10 نقاط)