كشفت تقارير صحفية عن تطورات مستقبل الفرنسي آلان سان ماكسيمان، مع النادي الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكره الصحفي التركي، إرتان سوزجون، فإن "ماكسيمان بات منفتحاً على فكرة مغادرة الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وأوضح "إرتان" عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، أن نادي فنربخشة التركي يبحث عن أي فرصة لاستعارة ماكسيمان، بالرغم من راتبه المرتفع.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي فنربخشة يريدون استعارة ماكسيمان، والذي يرتبط بعقد مع الأهلي السعودي، حتى عام 2026.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق أن هناك رغبة من إدارة "الراقي" في رحيل ماكسيمان لعدم تقديم المستوى المأمول منه خلال الموسم الماضي.

وانضم ماكسيمان لصفوف الأهلي في يوليو الماضي قادماً من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وخاض اللاعب 31 مباراة الموسم الماضي عبر كل المسابقات، وأحرز 4 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، فيما تُوج الهلال بلقب المسابقة برصيد 96 نقطة بفارق 14 نقطة عن نادي النصر الوصيف.