رسميًا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا القادم من الهلال السعودي
أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، القادم من الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الجارية.
وأصدر نادي الوحدة بيانًا رسميًا مساء الأحد أعلن من خلاله التعاقد مع ماتيوس بيريرا بنظام الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال الوحدة في بيانه: "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا "26 عاماً"، قادما من نادي الهلال السعودي الشقيق على سبيل الإعارة".
وأشار الوحدة في بيانه إلى أن التعاقد مع ماتيوس بيريرا يأتي في إطار مساعي النادي تعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.
وأشاد بيريرا البالغ عمره 26 عاما بالعمل الاحترافي خلال إجراءات التعاقد، معبرا عن سعادته بالدفاع عن ألوان قميص الفريق ورغبته بالإسهام في تحقيق مزيد من الإنجازات والانتصارات.
وسيلعب الوحدة خارج أرضه مع بني ياس الاثنين ضمن الجولة 13 للدوري المحلي.
ويحتل الوحدة المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة مقابل 15 نقطة لبني ياس في المركز التاسع.
يذكر أن بيريرا دخل في خلاف مع مدربه في نادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز، وهو الأمر الذي دفعه لاستبعاده من قائمة الفريق في المباريات الأخيرة للهلال.
وتم استبعاد ماتيوس بيريرا من قائمة الهلال التي خاضت مواجهة الأحد أمام أبها في الجولة الـ14 لبطولة دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز الفريق الأزرق بهدفين مقابل هدف.
بيريرا طلب من إدارة الهلال السماح بالرحيل عن الفريق، وبالفعل تمت الموافقة على إعارته لنادي الوحدة.
وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي دخل في خلاف مع رامون دياز، مدرب الهلال، حيث قام باستبعاده من آخر 3 مباريات على التوالي بقرار فني وليس بسبب إصابة اللاعب، وبالرغم من احتياج الفريق لخدماته بسبب كثرة إصابات لاعبي الفريق.
وسبق أن أبدى كل من ناديي كريستال بالاس الإنجليزي وليون الفرنسي اهتمامهما بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال الموسم الجديد.
وانضم بيريرا للهلال في صيف 2021، بعقد يمتد لـ5 سنوات، قادما من وست بروميتش ألبيون، بصفقة قدرت بحوالي 16 مليون جنيه استرليني.