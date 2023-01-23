رسميًا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا القادم من الهلال السعودي

وأصدر نادي الوحدة بيانًا رسميًا مساء الأحد أعلن من خلاله التعاقد مع ماتيوس بيريرا بنظام الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الوحدة في بيانه: "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا "26 عاماً"، قادما من نادي الهلال السعودي الشقيق على سبيل الإعارة".

وأشار الوحدة في بيانه إلى أن التعاقد مع ماتيوس بيريرا يأتي في إطار مساعي النادي تعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.

وأشاد بيريرا البالغ عمره 26 عاما بالعمل الاحترافي خلال إجراءات التعاقد، معبرا عن سعادته بالدفاع عن ألوان قميص الفريق ورغبته بالإسهام في تحقيق مزيد من الإنجازات والانتصارات.

وسيلعب الوحدة خارج أرضه مع بني ياس الاثنين ضمن الجولة 13 للدوري المحلي.

ويحتل الوحدة المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة مقابل 15 نقطة لبني ياس في المركز التاسع.