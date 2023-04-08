يحمل شارة القيادة.. إيثان يسجل ويحتفل مثل شقيقه كيليان مبابي (فيديو)
تدرب إيثان بالفعل مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان.
سجل إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هدفا جميلا في مرمى أندرلخت البلجيكي بكأس المستقبل الودية التي يستضيفها نادي أياكس الهولندي.
البطولة الودية تشهد مشاركة فرق الشباب لمجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى.
واستغل إيثان تمريرة جميلة ليضع الكرة بيسراه مباشرة في الشباك، قبل أن يحتفل بالهدف بالطريقة المميزة لشقيقه الأكبر كيليان مبابي.
وتفاعل كثيرون مع هدف إيثان واحتفاله على طريقة شقيقه الشهيرة، حيث علق حساب أياكس: "تماما مثل أخيه كيليان مبابي".
وتدرب إيثان بالفعل مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان أكثر من مرة، حيث يعتبر من العناصر الواعدة التي سيتم الاعتماد عليها مستقبلا.
ويحمل إيثان شارة قيادة فريق باريس سان جيرمان للشباب، وشقيقه مبابي هو القائد الثاني لباريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا الأول.