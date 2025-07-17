بث مباشر لقرعة ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

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تقام قرعة الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي الرسمي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
بعد نهاية المرحلة الثالثة من التصفيات، حجزت ستة منتخبات آسيوية مقاعدها المباشرة إلى المونديال الذي تستضيفه أمريكا الشمالية. ويتبقى مقعدان فقط ضمن الحصة المخصصة للقارة الآسيوية، يتنافس عليها ستة منتخبات في ملحق خاص.
المنتخبات التي ستخوض هذا الملحق هي: قطر، السعودية، الإمارات، العراق، عُمان، وإندونيسيا. وستُلعب مباريات الملحق بين يومي الـ8 والـ14 من أكتوبر المقبل.
تصنيف المنتخبات
ذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، أن المنتخبات الستة قُسّمت إلى ثلاثة مستويات، بناءً على التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الـ13 من يونيو الماضي، والمخصص فقط لهذا الملحق.
المستوى الأول: قطر والسعودية
المستوى الثاني: الإمارات والعراق
المستوى الثالث: عُمان وإندونيسيا
المنتخبات ستُقسَّم إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات. يُقام الملحق بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مجموعة. ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.
وستقام جميع مباريات الملحق في دولتي قطر والسعودية.
بعد نهاية دور المجموعات في الملحق، يلتقي المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثاني في كل مجموعة في مباراتي ذهاب وإياب. تُقام المباراتان يومي الـ13 والـ18 من نوفمبر المقبل.
والفائز من هذا اللقاء سيتأهل إلى الملحق العالمي، حيث يواجه منتخبًا من قارة أخرى على بطاقة العبور الأخيرة إلى كأس العالم.
وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لقرعة الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026
البث المباشر
تذاع مراسم القرعة عبر البث المباشر لقناة الاتحاد الآسيوي عبر موقع يوتيوب (شاهد من هنا)