قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2022
كشف تيتي مدرب منتخب البرازيل عن قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.
ولم تشهد القائمة مفاجآت غير متوقعة باستثناء استبعاد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.
وضم تيتي اللاعب المخضرم داني ألفيس رغم أنه لا يلعب لأي ناد في الوقت الحالي.
وفيما يلي قائمة البرازيل لكأس العالم 2022:
حراس المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، وإيدرسون مورايس (مانشستر سيتي)، ويفرتون بيريرا (بالميراس).
المدافعون: داني ألفيس (بلا نادٍ)، ودانيلو (يوفنتوس)، وماركينيوس (باريس سان جيرمان)، وإيدير ميليتاو (ريال مدريد)، وتياغو سيلفا (تشيلسي)، وجيلسون بريمير (يوفنتوس)، وأليكس ساندرو (يوفنتوس)، وأليكس تيليس (إشبيلية).
لاعبو الوسط: لوكاس باكيتا (ويستهام)، وبرونو غيماريش (نيوكاسل)، وفريد (مانشستر يونايتد)، وكاسيميرو (مانشستر يونايتد)، وفابينيو (ليفربول)، وغابريال مارتينيلي (آرسنال)، ورافينيا (برشلونة)، وأنتوني (مانشستر يونايتد).
المهاجمون: ريتشارليسون (توتنهام)، غابرييل جيسوس (آرسنال)، بيدرو جليرمو (فلامنغو)، ونيمار (باريس سان جيرمان)، ورودريغو (ريال مدريد)، وإيفرتون ريبيرو (فلامنغو)، وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
ويشارك منتخب البرازيل في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.
ومنتخب البرازيل أكثر منتخب تتويجا بكأس العالم برصيد 5 ألقاب نالها أعوام 1958 و1962 و1970 1994 و2002.
ويستهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم بمواجهة صربيا يوم الخميس 24 نوفمبر، ثم يلاقي سويسرا يوم 28 نوفمبر، وأخيرا يلعب مع الكاميرون يوم 2 ديسمبر.