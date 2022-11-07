قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2022

ومنتخب البرازيل أكثر منتخب تتويجا بكأس العالم برصيد 5 ألقاب نالها أعوام 1958 و1962 و1970 1994 و2002.

ويستهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم بمواجهة صربيا يوم الخميس 24 نوفمبر، ثم يلاقي سويسرا يوم 28 نوفمبر، وأخيرا يلعب مع الكاميرون يوم 2 ديسمبر.