عبدالإله العمري يقبل رأس والده في فوز النصر على العدالة (فيديو)

وسجل أيمن يحيى هدفين في الشوط الأول ليقفز النصر للمركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه الكبير 4-1 على ضيفه العدالة اليوم الثلاثاء مستغلا تعثر الهلال والتعاون والاتحاد.

سجل يحيى الثنائية في الدقيقتين 22 و26 قبل أن يضيف الكاميروني فينسن أبو بكر الهدف الثالث في الدقيقة 28 ويكمل أندرسون تاليسكا الرباعية قبل 12 دقيقة من النهاية.

وسجل كريستوفر جونزاليس هدف العدالة الوحيد من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية.

ورفع النصر رصيده إلى 16 نقطة من سبع مباريات في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط خلف الشباب المتصدر بينما يحتل العدالة المركز 13 بأربع نقاط.