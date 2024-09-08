الموعد والقنوات الناقلة لمباراة البرتغال واسكتلندا

يواجه منتخب البرتغال نظيره اسكتلندا، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب "دا لوز"، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب البرتغال، بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2019، لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، بعد تغلبه على كرواتيا في الجولة الأولى (2-1).

فيما يستهدف منتخب اسكتلندا تحقيق المفاجأة وعبور عقبة بطل أوروبا 2016، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام بولندا (2-3).

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كما يسعى كريستيانو رونالدو لبدء رحلة البحث عن هدفه الـ1000، بعدما سجل هدفه رقم 900 خلال مسيرته الكروية، خلال مباراة البرتغال ضد كرواتيا، حينما أحرز هدف منتخب بلاده الثاني في شباك الكروات.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً (21:45) بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD2.