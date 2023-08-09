قد تصل إلى خصم نقاط.. تشيلسي يواجه عقوبات ضخمة بسبب انتهاكات مالية
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن رابطة الدوري الإنجليزي تحقق مع نادي تشيلسي؛ لاحتمال وجود انتهاكات للقواعد المالية أثناء ملكية الروسي رومان أبراموفيتش للنادي.
وقالت القناة، في تقرير لها، إنه "إذا ثبتت إدانتهم فقد يتم تغريمهم ماليًا أو خصم نقاط من رصيدهم في البريميرليغ بالموسم المقبل".
كما قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن "البريميرليغ يحقق في معاملات أجراها تشيلسي خلال فترة ملكية أبراموفيتش ويشمل التحقيق التدقيق في مدفوعات بالملايين لشركات خارجية سرية بين عامي 2012 إلى 2019، حيث إن ملاك تشيلسي الحاليين هم من أبلغوا رابطة الدوري بهذا الأمر، مما يؤدي إلى خضوعها للتدقيق حاليا".
وأشارت التقارير إلى أنه على الرغم من أن الانتهاكات المالية حصلت تحت الملكية السابقة، إلا أن تشيلسي يواجه عقوبات تتمثل في فرض غرامات ضخمة وخصم بعض النقاط.
وانتقلت ملكية تشيلسي مؤخرا لرجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني.