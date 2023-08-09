قد تصل إلى خصم نقاط.. تشيلسي يواجه عقوبات ضخمة بسبب انتهاكات مالية

كما قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن "البريميرليغ يحقق في معاملات أجراها تشيلسي خلال فترة ملكية أبراموفيتش ويشمل التحقيق التدقيق في مدفوعات بالملايين لشركات خارجية سرية بين عامي 2012 إلى 2019، حيث إن ملاك تشيلسي الحاليين هم من أبلغوا رابطة الدوري بهذا الأمر، مما يؤدي إلى خضوعها للتدقيق حاليا".