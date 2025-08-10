برشلونة يسحق كومو الإيطالي في كأس جوان غامبر (فيديو)

حقق برشلونة الإسباني فوزًا ساحقًا، مساء الأحد، على حساب منافسه كومو الإيطالي بنتيجة 5-0 في كأس جوان غامبر التي تقام سنويًا قبل بداية موسم الفريق الكتالوني.

تقدم برشلونة بهدف سجله اللاعب الموهوب فيرمين لوبيز في الدقيقة 21 من عمر اللقاء ثم أضاف لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

ونجح البرازيلي رافينيا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 37 ليعزز تقدم فريقه قبل أن يحرز لامين يامال الهدف الرابع في الدقيقة 42.

وأكمل لامين يامال الخماسية في الدقيقة 47 ليمنح فريقه فوزاً عريضاً قبل افتتاح موسمه المحلي يوم السبت المقبل بلقاء ريال مايوركا في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

ودفع المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة بلاعبه الإنجليزي ماركوس راشفورد المنضم حديثاً من مانشستر يونايتد في مركز رأس الحربة لتعويض غياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.

ولم يقدم فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس العرض المنتظر أمام برشلونة ليخسر الرهان بهزيمة مريرة.

وكان برشلونة قد فاز في الموسم الماضي بلقبي الدوري والسوبر بجانب كأس الملك في إسبانيا.