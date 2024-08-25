صعد نادي الجيش الملكي المغربي إلى دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بفوزه على ملعبه أمام ضيفه ريمو ستارز النيجيري بنتيجة 2-0 في إياب الدور التمهيدي.

ونجح الجيش الملكي في تعويض خسارته في لقاء الذهاب الذي أقيم في نيجيريا بثنائية مقابل هدف واحد.

تقدم الجيش الملكي في الدقيقة 59 من عمر المباراة عن طريق الكونغولي جويل بيا وأمين زهزوه في الدقيقة 85 من ضربة جزاء.

وتأهل أيضًا شباب بلوزداد الجزائري إلى دور الـ 32 بعد الفوز على ليوبار الكونغولي بنتيجة 1-0 ليكرر انتصاره بنفس النتيجة.

وسجل هدف الفريق الجزائري اللاعب عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وودع نواذيبو الموريتاني مبكرًا بعد التعادل على ملعبه بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب مع ضيفه ميلو الغيني.

واستفاد الفريق الغيني من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض بعد تعادله دون أهداف في لقاء الذهاب.

وفيما يلي مواجهات دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا:

الأهلي المصري – جورماهيا الكيني

الترجي التونسي – ديكيداها الصومالي

يانغ أفريكانز التنزاني – سي بي آي الإثيوبي

بيراميدز المصري – الجيش الرواندي

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – مباباني سوالوز بطل إي سواتيني

بيترو لواندا الأنغولي – مانياما يونيون الكونغولي

مازيمبي الكونغولي – ريد أروز الزامبي

أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي – غوانينغ غالاكسي البوتسواني

ساغرادا الأنغولي – إينوغو رينجرز النيجيري

شباب بلوزداد الجزائري – دوانيه البوركيني

الرجاء المغربي – سامارتكس الغاني

مولودية الجزائر – الاتحاد المنستيري التونسي

إسكو كارا التوغولي – دجوليبا المالي

ميلو الغيني – ستاد أبيدجان الإيفواري

الهلال السوداني – سان بيدرو الإيفواري

الجيش الملكي المغربي – المريخ السوداني