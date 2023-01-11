آخر تطورات أزمة إيقاف كهربا بعد خطاب الفيفا.. وقرار جديد من كولر

تصدر اسم اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ، جناح الأهلي المصري، المشهد في الأوساط الكروية المصرية خلال الساعات القليلة الماضية مع انتهاء مدة الإيقاف التي فرضت عليه بشكل رسمي، دون أن يسدد الغرامة.

وأصدرت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر لعدم سداده العقوبة المالية المقررة ضد كهربا من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وتبلغ مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد البنكية منذ شهر يونيو 2019 لكسر عقده مع الزمالك من طرف واحد.