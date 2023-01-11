آخر تطورات أزمة إيقاف كهربا بعد خطاب الفيفا.. وقرار جديد من كولر
تصدر اسم اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ، جناح الأهلي المصري، المشهد في الأوساط الكروية المصرية خلال الساعات القليلة الماضية مع انتهاء مدة الإيقاف التي فرضت عليه بشكل رسمي، دون أن يسدد الغرامة.
وأصدرت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر لعدم سداده العقوبة المالية المقررة ضد كهربا من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وتبلغ مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد البنكية منذ شهر يونيو 2019 لكسر عقده مع الزمالك من طرف واحد.
ووصل خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الساعات القليلة القادمة ردا على استفسار الاتحاد المصري بشأن اللاعب بأنه سبق أن أوضح موقف اللاعب ومعاقبته حتى يوم 11 يناير 2023 بالإيقاف لعدم سداد غرامة الزمالك.
وقال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، لـ"إرم نيوز" إن هناك اتصالات شفوية تتم مع مسؤولي الاتحاد الدولي (فيفا) للتعرف على قانونية مشاركة كهربا بعدما أتم اللاعب عقوبة الإيقاف دون سداد الغرامة.
وأكد أن الزمالك لم يرسل بعد أي شكاوى رسمية جديدة ضد اللاعب من أجل المطالبة بإيقافه مجددا لعدم سداد الغرامة المالية ضده.
ويترقب النادي الأهلي وصول إخطار رسمي من الاتحاد المصري يفيد بأحقية الفريق في إشراك كهربا في مبارياته المحلية بعد نهاية عقوبة إيقافه.
وتردد أن بإمكان اللاعب المشاركة في المباريات بعد انتهاء عقوبة الستة أشهر، على أن يتم إيقافه مجددا بعد تحريك الزمالك شكوى أخرى حول الأمر مع تغليظ العقوبة.
واستقر مسؤولو الأهلي على إرسال خطاب جديد للاتحاد المصري من أجل المطالبة بتوضيح قاطع لموقف اللاعب.
ولن يغامر الأهلي بإشراك اللاعب في المباريات دون أن يحصل على موافقة لا تقبل الشك من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالأمر، تجنبا لإصدار الفيفا قرارات تضر بالنادي.
واتخذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قرارا باستبعاد اللاعب من مباراة المصري البورسعيدي غدا الخميس بالدوري لحين اتضاح الموقف القانوني بشكل قاطع.