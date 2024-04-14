مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم، مساء الأحد، العديد من المباريات القوية، سواء على مستوى الدوريات العالمية أو العربية.
في الدوري المغربي يلتقي نهضة بركان بأولمبيك أسفي والرجاء بشباب المحمدية، وفي الدوري التونسي يواجه الترجي فريق الاتحاد المنستيري.
وعلى الصعيد الأوروبي، قد يكون باير ليفركوزن على موعد مع الاحتفال بحسم لقب الدوري عندما يستضيف فريق فيردر بريمن في الدوري الألماني.
وفي إنجلترا يستمر صراع الصدارة بمباريات قوية لليفربول وآرسنال.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
ليفربول ضد كريستال بالاس - 04:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1.
وست هام يونايتد ضد فولهام - 04:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 2.
آرسنال ضد أستون فيلا - 06:30 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1.
الدوري الإسباني
لاس بالماس ضد إشبيلية - 03:00 عصرا بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.
غرناطة ضد ديبورتيفو ألافيس - 05:15 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.
أتلتيك بيلباو ضد فياريال - 07:30 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.
ريال سوسييداد ضد ألميريا - 10:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.
الدوري الألماني
باير ليفركوزن ضد فيردر بريمن - 06:30 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 5.
الدوري الإيطالي
ساسولو ضد ميلان - 04:00 مساء بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.
أودينيزي ضد روما - 07:00 مساء بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.
إنتر ميلان ضد كالياري - 09:45 مساء بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium.
الدوري المغربي
أولمبيك آسفي ضد نهضة بركان - 07:00 مساء بتوقيت السعودية - Arryadia TV.
شباب المحمدية ضد الرجاء الرياضي - 11:00 مساء بتوقيت السعودية - Arryadia TV.