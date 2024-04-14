مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم، مساء الأحد، العديد من المباريات القوية، سواء على مستوى الدوريات العالمية أو العربية.

في الدوري المغربي يلتقي نهضة بركان بأولمبيك أسفي والرجاء بشباب المحمدية، وفي الدوري التونسي يواجه الترجي فريق الاتحاد المنستيري.

وعلى الصعيد الأوروبي، قد يكون باير ليفركوزن على موعد مع الاحتفال بحسم لقب الدوري عندما يستضيف فريق فيردر بريمن في الدوري الألماني.

وفي إنجلترا يستمر صراع الصدارة بمباريات قوية لليفربول وآرسنال.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة