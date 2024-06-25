تغطية مباشرة.. مباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا 2024
بعد ضمان التأهل رسميا لدور الستة عشر، في أعقاب التعادل الدراماتيكي الذي أحرزته إيطاليا أمام كرواتيا في الوقت القاتل (1 ـ 1) مساء الإثنين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.
وبتعادل كرواتيا وإيطاليا، أصبح منتخب الديكة متأكدا من حلوله ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاث في المجموعات الست في أسوأ السيناريوهات، وهو ما يمنحه بطاقة التأهل لأول أدوار خروج المغلوب في انتظار التعرف على منافسه المقبل.
ويدخل رفاق كيليان مبابي مواجهة بولندا من أجل صدارة المجموعة الرابعة وتفادي الاصطدام بالمنتخبات الكبيرة في دور الستة عشر، وفي المقابل يسعى رفاق روبيرت ليفاندوفسكي إلى إنقاذ ماء الوجه بعد مغادرة السباق رسميا بخسارتين أمام بولندا ثم النمسا.
ويحتضن ملعب "سيغنال إدونا بارك" في مدينة دورتموند مباراة المنتخبين البولندي والفرنسي، التي يديرها الحكم الإيطالي ماركو غيدا في ثاني ظهور له في "يورو 2024"، بعد أن قاد مواجهة البرتغال والتشيك ضمن المجموعة السادسة.
وتستعيد تشكيلة منتخب الديكة قائدها كيليان مبابي بعد أن تغيب عن المباراة الماضية ضد هولندا.
وفي ما يلي تشكيلتا المنتخبين:
فرنسا: مايك ماينان، تيو هرنانديز، وليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جول كوندي، أدريان رابيو، نغولو كانتي، أوريلين تشواميني، برادلي باركولا، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي.
بولندا: أوكاش سكوروبسكي، بافيل دافيدوفيتش، يان بدناريك، ياكوب كيفيور، بشيمسواف فرانكوفسكي، سيباستيان شيمانسكي، بيوتر غيلينسكي، نيكولا زالفسكي، ياكوب مودر، كاتسبر أوربانسكي، روبيرت ليفاندوفسكي .
وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز لقطات وأحداث مباراة فرنسا وبولندا في "يورو 2024".
الدقيقة 1: الحكم الإيطالي ماركو غيدا يعطي إشارة انطلاق المباراة والمنتخب البولندي هو من يلعب ركلة البداية.
الدقيقة 10: ثيو هيرنانديز يتوغل داخل منطقة جزاء بولندا، ويسدد كرة على يسار المرمى، محاولة أولى تنتهي بتصدي لوكاس سكوروبسكي.
الدقيقة 17: في غياب أي ظهور للنجم ليفاندوفسكي، ياكوب مودر يقود بولندا لأولى المحاولات الهجومية: يستلم كرة ويطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن تمريرته تعلو العارضة.
الدقيقة 19: عثمان ديمبيلي يستلم تمريرة دقيقة داخل المنطقة ويسدد كرة نحو منتصف المرمى لكن لوكاس سكوروبسكي يظهر موهبته بتصدّ رائع تاركا المباراة على وتيرة التعادل السلبي.
الدقيقة 23: ركنية للمنتخب البولندي تنتهي باستخلاص الكرة من مدافعي فرنسا قبل استلامها من كيليان مبابي الذي ينطلق بسرعة قياسية من أمام مناطق جزاء فرنسا قبل تدخل المدافع زاليوسكي بالمسك من القميص قبل تدخل ماركو غيدا لإنذار المدافع البولندي.
الدقيقة 30: المنتخب الفرنسي يستحوذ على الكرة بنسبة امتلاك تفوق 56 بالمائة مقابل 44 بالمائة لبولندا لكن نسق المباراة يبدو رتيبا وبطيئا: من الواضح أن غياب الرهان (تقريبا) على المواجهة كان سببا رئيسا في ذلك.
الدقيقة 41: الفرصة الأبرز لمنتخب فرنسا تأتي مثلما هو متوقع من مبابي: نجم ريال مدريد يمرر كرة لباركولا ثم يستلمها على بعد أمتار قليلة من مرمى بولندا لكن تسديدته الموجهة تنتهي إلى ضربة ركنية بعد تدخل الحارس سكوروبسكي.