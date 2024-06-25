تغطية مباشرة.. مباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا 2024

بعد ضمان التأهل رسميا لدور الستة عشر، في أعقاب التعادل الدراماتيكي الذي أحرزته إيطاليا أمام كرواتيا في الوقت القاتل (1 ـ 1) مساء الإثنين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وبتعادل كرواتيا وإيطاليا، أصبح منتخب الديكة متأكدا من حلوله ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاث في المجموعات الست في أسوأ السيناريوهات، وهو ما يمنحه بطاقة التأهل لأول أدوار خروج المغلوب في انتظار التعرف على منافسه المقبل.

ويدخل رفاق كيليان مبابي مواجهة بولندا من أجل صدارة المجموعة الرابعة وتفادي الاصطدام بالمنتخبات الكبيرة في دور الستة عشر، وفي المقابل يسعى رفاق روبيرت ليفاندوفسكي إلى إنقاذ ماء الوجه بعد مغادرة السباق رسميا بخسارتين أمام بولندا ثم النمسا.