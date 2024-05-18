إنجاز تاريخي جديد لرونالدو في الدوري السعودي

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازا شخصيا جديدا في الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد مساهمته التهديفية في مباراة النصر والهلال الجمعة ضمن الجولة 32 من المسابقة.

ورغم أن النصر فشل في إلحاق الخسارة الأولى بالهلال في الدوري هذا الموسم، عندما سجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء قبل صافرة النهاية ليتعادل الفريقان (1 ـ 1)، إلا أن هداف الدوري برصيد 33 هدفا، بات أكثر لاعب مساهمة في الأهدف في تاريخ دوري روشن وذلك برصيد 44 مساهمة تهديفية.

وبعد مرور 15 ثانية على انطلاق قمة ملعب الأول بارك في الرياض، قدم رونالدو تمريرة حاسمة لمواطنه أوتافيو ليسجل أسرع هدف في تاريخ مواجهات النصر والهلال بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.