حزن واضح على رونالدو بعد تعادل الحزم مع النصر (صورة)
بدا النجم البرتغالي كريستيانو حزينا بعد هدف الحزم الرابع على النصر اليوم الخميس في الدوري السعودي.
وفرض الحزم تعادلا دراميا بنتيجة 4/4 على مضيفه النصر في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.
وغاب رونالدو بعد قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة واحدة عقب إشارته المسيئة لجماهير الشباب في الجولة الماضية.
وظهر رونالدو حزينا بعد الهدف الرابع للحزم الذي سجله باولو ريكاردو فيريرا في الدقيقة 90+9، ووضع البرتغالي يده على رأسه، بعد تأكده من عدم فوز فريقه بنقاط المباراة.
وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا ثلاثة أهداف (هاتريك) وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع لكن الحزم سجل أربعة أهداف على ملعب الأول بارك لتنتهي المباراة على التعادل 4/4.
ويتأخر النصر، ثاني جدول الترتيب، بست نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب 21 مباراة مقابل 22 مباراة لعبها النصر.
وفاز النصر 17 مرة وتعادل مرتين وخسر ثلاث مرات في 22 مباراة في الدوري السعودي.
ويسافر النصر لمواجهة العين يوم الإثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وبعد ذلك يلاقي الرائد، في الدوري السعودي، قبل أن يستضيف العين في مباراة الإياب.