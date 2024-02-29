حزن واضح على رونالدو بعد تعادل الحزم مع النصر (صورة)

وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا ثلاثة أهداف (هاتريك) وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع لكن الحزم سجل أربعة أهداف على ملعب الأول بارك لتنتهي المباراة على التعادل 4/4.

ويتأخر النصر، ثاني جدول الترتيب، بست نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب 21 مباراة مقابل 22 مباراة لعبها النصر.

وفاز النصر 17 مرة وتعادل مرتين وخسر ثلاث مرات في 22 مباراة في الدوري السعودي.

ويسافر النصر لمواجهة العين يوم الإثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وبعد ذلك يلاقي الرائد، في الدوري السعودي، قبل أن يستضيف العين في مباراة الإياب.