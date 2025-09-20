لقطة الكلاسيكو.. لاعبو الهلال والأهلي يتساقطون أرضا بعد نهاية المباراة (فيديو)

ظهرت حالة الإرهاق والتعب والمجهود البدني الكبير على لاعبي الأهلي والهلال عقب المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل إيفان توني هدفين قرب النهاية ليقود الأهلي للعودة بعد تأخره بثلاثية في الشوط الأول، ليتعادل 3-3 مع الهلال في قمة مثيرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بالدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز السابع وله خمس نقاط متقدما بمركز واحد وفارق الأهداف على بطل آسيا، ليتعادل الفريقان للمرة الثانية تواليا. ويتصدر القادسية الدوري مؤقتا وله سبع نقاط من ثلاث مباريات.

وتداول الجمهور مقطعا مصورا يستحق أن يكون لقطة الكلاسيكو، إذ تساقط لاعبو الفريقين بجانب بعضهم بعضا على الأرض بمجرد إطلاق الحكم صافرته من شدة المجهود الذين بذلوه طوال الـ90 دقيقة، كما بدا أنهم متأثرون بحرارة الجو وارتفاع نسبة الرطوبة، ليهرع إليهم أفراد الجهاز الفني لمنحهم المياه وبعض المناشف المبللة لترطيب أجسادهم.

وتعادل الفريقان للمرة الـ 12 من أصل 33 مباراة جمعتهما في دوري المحترفين، بينما ظلت كفّتا الانتصارات كما هي، بواقع 16 فوزًا للزعيم، و5 للراقي.