قرار رسمي يبرئ رمضان صبحي في قضية المنشطات

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ، فجر الأربعاء، قرارها النهائي بشأن قضية اللاعب رمضان صبحي جناح أيسر بيراميدز ومنتخب مصر.

وقال بيان رسمي صادر عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "تلقينا مساء الثلاثاء قرار لجنة الاستماع في قضية اللاعب رمضان صبحي بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، بناء على تقرير معمل برشلونة، والذي نص على "اكتشاف غير نمطي".

وذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجباري على اللاعب كان موافقا للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

وقررت لجنة الاستماع بشكل رسمي عدم فرض عقوبة على اللاعب والرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض ضد رمضان صبحي.

وأخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

ولم يشارك رمضان صبحي في أي مباراة مع بيراميدز منذ يوم 19 مايو الماضي حين لعب ضد الإسماعيلي بالدوري المصري قبل إيقافه بناء على خطاب رسمي وارد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأصبح رمضان صبحي مؤهلًا من الناحية القانونية للعودة إلى مباريات فريقه بداية من لقاء بيراميدز ضد الأهلي المقرر يوم 22 يوليو الجاري ضمن منافسات الجولة 31 للدوري المصري.