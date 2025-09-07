ليست مجرد إجازة.. هل بدأ كانتي مفاوضات الرحيل عن الاتحاد سراً؟

وسط تصاعد الأنباء حول إمكانية رحيله عن جدة، ألقى نادي الاتحاد بقرار رسمي مفاجئ يزيد من حالة الجدل المحيطة بمستقبل نجمه الفرنسي، نغولو كانتي.

ففي خطوة غير متوقعة، أعلن النادي عن منح اللاعب إجازة قصيرة لـ"ظروف خاصة"؛ وهو ما فتح باب التأويلات على مصراعيه، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن اهتمام جدي من قبل نادي النصر، المنافس التقليدي، بالحصول على خدمات بطل العالم السابق.

أخبار ذات علاقة هل تزوج نغولو كانتي في مالي؟ (صورة)

أخبار ذات علاقة من هي الحسناء العربية التي ظهرت مع نغولو كانتي؟ (صور)

الإعلان الرسمي، بدلاً من أن يهدئ الأجواء، صب الزيت على نار الشائعات، ليطرح سؤالاً واحداً بقوة في الشارع الرياضي السعودي: هل هي مجرد إجازة أم بداية النهاية لقصة كانتي مع "العميد"؟

القرار الذي تم بالتنسيق المسبق مع الجهازين الفني والإداري، بحسب البيان الرسمي، أتى في توقيتٍ دقيق وحساس، ليربطه المتابعون بشكل مباشر بسلسلة من الأخبار التي تحدثت عن رغبة نادي النصر القوية في الظفر بخدماته؛ ما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل بدأ كانتي فعلياً مفاوضات الرحيل سراً تحت غطاء "الإجازة"؟

أخبار ذات علاقة موقف نغولو كانتي من مباراة القادسية

توقيت يثير الشكوك

لم يكن توقيت الإجازة عادياً على الإطلاق، فمنح لاعب بهذا الحجم والأهمية إجازة في فترة التوقف الدولي، التي تُعتبر عادةً فرصة لزيادة الانسجام أو التقاط الأنفاس استعداداً لاستئناف الموسم، أمر يثير الريبة.

يتزامن هذا القرار مع فترة حاسمة من مفاوضات تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2026، حيث أشارت تقارير صحفية متعددة إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الطرفين؛ ما يعزز من فرضية أن هذه الإجازة قد تكون مساحة للضغط أو لاستكشاف خيارات أخرى.

الطرف الآخر في هذه المعادلة، نادي النصر، لم يخفِ رغبته في تعزيز صفوفه بأسماء من العيار الثقيل، واسم كانتي طُرح بقوة داخل أروقة "العالمي" كخيار مثالي لتدعيم خط الوسط، وإضافة لاعب يمتلك خبرة عالمية وقدرة فريدة على استخلاص الكرات وبناء اللعب.

ومع وجود قوة شرائية هائلة، فإن تقديم عرض مغرٍ للاعب والضغط بورقة "المفاوضات السرية" خلال فترة غيابه عن ناديه الحالي يبدو احتمالاً منطقياً في سوق الانتقالات المحمومة.

قراءة ما بين السطور

بيان نادي الاتحاد المقتضب الذي أشار إلى "ظروف خاصة" دون الخوض في التفاصيل، يفتح الباب أمام كل الاحتمالات، فبينما قد تكون هناك بالفعل ظروف شخصية حقيقية تستدعي سفر اللاعب، فإن استخدام مثل هذه المصطلحات العامة شائع في كرة القدم للتغطية على مفاوضات انتقال أو خلافات داخلية.

يرى محللون أن هذه الخطوة قد تكون بالون اختبار من قبل اللاعب ووكيله لقياس ردة فعل إدارة الاتحاد والجمهور، أو ربما تكون تكتيكاً تفاوضياً للحصول على شروط أفضل في عقد التجديد.

في المقابل، قد تكون إدارة الاتحاد نفسها طرفاً في كل هذا مدركةً لاهتمام النصر ورغبة اللاعب. فالموافقة على الإجازة قد تكون ضوءاً أخضر غير مباشر لبدء المحادثات، تمهيداً لصفقة تبادلية محتملة أو بيع عقد اللاعب بمبلغ مالي كبير قبل دخوله الفترة الحرة.

في النهاية، يبقى مستقبل كانتي مع الاتحاد غامضاً، الأيام القليلة القادمة، وما ستسفر عنه فترة ما بعد عودته من الإجازة، كفيلة بكشف حقيقة ما يدور خلف الكواليس. لكن المؤكد أن هذه الإجازة القصيرة لم تكن مجرد استراحة محارب، بل قد تكون الفصل الأول في رواية رحيل أحد أبرز نجوم دوري روشن عن قلعة "العميد".