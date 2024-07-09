تصريحات كولر تصنع أزمة قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

قررت هيئة استاد القاهرة الدولي، رفض استضافة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقررة يوم الجمعة المقبل، بسبب تصريحات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر.

السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، أعرب عن حزنه لسوء أرضية استاد القاهرة، قائلا عقب فوز فريقه على طلائع الجيش أمس الاثنين: "كنا دائمًا نثق أن نلعب على استاد القاهرة، وحاربنا من أجل ذلك، لكن حالة الملعب حاليًا أصبحت سيئة جدًا وأرضية الملعب سيئة جدًا".

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وأضاف: "لا أعلم.. المهندسون لا يصلحوه أم ماذا؟ لكنني حزين لوصول استاد القاهرة لهذه الحالة".

وردّ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي على تصريحات كولر، قائلا إنه يرفض استضافة مواجهة الأهلي وبيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري.

وقال عبد الوهاب في تصريحات إذاعية: "سيتم إرسال خطاب رسمي إلى مجلس النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، نخطرهم فيه برفض استضافة مباراة بيراميدز المقبلة".

وأضاف: "هيئة الاستاد خاطبت رابطة الأندية المصرية المحترفة منذ أسبوع، لغلق استاد القاهرة يوم 26 من الشهر الجاري لبدء أعمال الصيانة استعدادًا للموسم المقبل، ولهذا لن تقام عليه مباراة الأهلي وبيراميدز".

وعن مصير ملعب المباراة قال: "الأقرب حالياً هو إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز باستاد السلام أو المقاولون العرب".

ورفض عبد الوهاب تصريحات كولر مدرب الأهلي قائلا: "أرضية استاد القاهرة لا يوجد بها حفر مثلما صرح المدير الفني لفريق الأهلي، ولماذا هذا الهجوم حاليا رغم خوض مباراة على هذا الملعب منذ 3 أيام فقط؟".

وواصل هجومه على مدرب الأهلي قائلا: "تصريحات مارسيل كولر غريبة، ومن شخص غير مسؤول".

وكشف رئيس هيئة استاد القاهرة أن خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء تحدث معه هاتفياً للاعتذار.

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ويلعب الأهلي ضد بيراميدز يوم الجمعة المقبل، وهي المباراة الأولى بين الفريقين هذا الموسم، وكانت مؤجلة من الجولة الـ 14 للدوري المصري الممتاز.

بيراميدز، الذي خسر مرة واحدة هذا الموسم، يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بـ68 نقطة من 27 مباراة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 23 مباراة.