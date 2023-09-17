هايدنهايم يهزم فيردر بريمن في يوم تاريخي للمدرب فرانك شميدت

حقق هايدنهايم فوزه الأول على الإطلاق في الدوري الألماني بتفوقه 4/2 على ضيفه فيردر بريمن، اليوم الأحد.

كما أصبح فرانك شميدت مدرب هايدنهايم صاحب أطول فترة لمدرب مع فريق ألماني محترف في التاريخ.

وخسر هايدنهايم في أول جولتين 0/2 و2/3 أمام فولفسبورغ وهوفنهايم على الترتيب، قبل أن يتعادل 2/2 مع بروسيا دورتموند، ثم فاز 4/2 على فيردر بريمن.

وأمام فيردر بريمن افتتح تيم كلايندينست التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، وأضاف إرين دينكسي الهدف الثاني في الدقيقة 44.