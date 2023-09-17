هايدنهايم يهزم فيردر بريمن في يوم تاريخي للمدرب فرانك شميدت
حقق هايدنهايم فوزه الأول على الإطلاق في الدوري الألماني بتفوقه 4/2 على ضيفه فيردر بريمن، اليوم الأحد.
كما أصبح فرانك شميدت مدرب هايدنهايم صاحب أطول فترة لمدرب مع فريق ألماني محترف في التاريخ.
وخسر هايدنهايم في أول جولتين 0/2 و2/3 أمام فولفسبورغ وهوفنهايم على الترتيب، قبل أن يتعادل 2/2 مع بروسيا دورتموند، ثم فاز 4/2 على فيردر بريمن.
وأمام فيردر بريمن افتتح تيم كلايندينست التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، وأضاف إرين دينكسي الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وسجل مارفين دوسكتش الهدف الأول لفيردر بريمن في الدقيقة 49 وتعادل ميتشيل وايزر في الدقيقة 64.
لكن إرين دينكسي تقدم مجددا لهايدنهايم في الدقيقة 68 قبل أن يسجل يان نيكلاس بيست الهدف الرابع في الدقيقة 76.
واحتفل فرانك شميدت بمرور 16 عاما على تدريبه هايدنهايم.
وبات شميدت صاحب أطول فترة لمدرب مع فريق ألماني محترف حيث وصلت إلى 5844 يوما إذ تولى تدريب الفريق في 2007 عندما كان هايدنهايم في الدرجة الخامسة.
وكسر شميدت رقم المدرب فولكر فينكه والذي استمر 5843 يوما مع فرايبورغ ما بين 1991 و2007.
وسيلعب هايدنهايم مع باير ليفركوزن، يوم الأحد المقبل، ثم مع يونيون برلين ثم آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.