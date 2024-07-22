كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي وضع الثنائي البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام، ومواطنه غابرييل جيسوس، لاعب آرسنال، على طاولة مفاوضاته لضم أحدهما في الميركاتو الحالي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن أحد الثنائي، سيكون بديلًا للفرنسي آلان ماكسيمان، الذي رحل مؤخرًا إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت الصحيفة أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، يقيّم حاليًّا الجدوى من التعاقد مع أحد اللاعبين قبل منح موافقته الفنية، وفي حال رفضه، لأي من الخيارين، فإن إدارة النادي ستتجه إلى التعاقد مع جناح أيسر، أو رأس حربة.

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وغاب الثنائي البرازيلي عن منتخب بلادهما في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوج بلقبها المنتخب الأرجنتيني، حيث تم استبعاد جيسوس بقرار فني، بينما غاب ريتشارليسون بداعي الإصابة في أوتار الركبة.

وشارك ريتشارليسون في 31 مباراة مع توتنهام، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، فيما لعب جيسوس، في 36 مباراة مع آرسنال، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ويبدأ الأهلي منافسات الموسم الجديد بمواجهة الهلال في أول مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الـ13 من أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

وينتظر الأهلي موسمًا قويًّا، حيث ينافس في 4 بطولات، هي كأس السوبر السعودي، مرورًا بدوري المحترفين، الذي يبدأ بملاقاة العروبة الوافد الجديد يوم الـ23 من أغسطس المقبل، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.