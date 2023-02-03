نادي الاتحاد السعودي يطعن ضد قرار الفيفا بدفع مستحقات الشارقة في صفقة إيغور كورونادو
كشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الاتحاد السعودي لجأت إلى محكمة التحكيم الدولي "كاس"؛ للطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي يتضمن حصول نادي الشارقة الإماراتي على الشرط الجزائي الناتج عن تأخير دفعات انتقال البرازيلي إيغور كورونادو.
وقالت الصحيفة إن إدارة الاتحاد لم تلتزم بسداد دفعتين وقت سدادهما من أصل 3 مستحقة للنادي الإماراتي، وبلغت قيمة شراء عقد اللاعب نحو 10 ملايين يورو، دفع منها العميد الجزء الأول عند توقيع العقد الصيف قبل الماضي.
وكان الشارقة قد وضع في بنود اتفاقية انتقال إيغور كورونادو شرطا جزائيا في حالة تأخير التسديد بمبلغ قدره مليون يورو عن كل شهر، بينما سددت الإدارة الاتحادية المبالغ المتأخرة بداية الموسم الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشارقة ردت بخطاب تطلب فيه مبالغ الشرط الجزائي عن التأخير، مع مهلة لمدة أسبوع من أجل السداد، وإلا سيتم اللجوء إلى لجان "فيفا" القضائية؛ ما دفع إدارة الاتحاد للطعن في القرار أمام "كاس"، على القرار الصادر لصالح الشارقة بإقرار الشرط الجزائي.
يذكر أن هذا البند انتهى في 31 يناير الماضي، وبينما لم تفعل إدارة الاتحاد هذا الخيار أصبح اللاعب حرا ويحق له الانتقال إلى أي ناد دون الرجوع إلى ناديه.
وانضم إيغور كورونادو صاحب الـ27 عاما، لنادي الاتحاد السعودي، في يوليو 2021، مقابل 12 مليون يورو قادما من صفوف الشارقة.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بعد مرور 14 جولة.