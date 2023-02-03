نادي الاتحاد السعودي يطعن ضد قرار الفيفا بدفع مستحقات الشارقة في صفقة إيغور كورونادو

وكان الشارقة قد وضع في بنود اتفاقية انتقال إيغور كورونادو شرطا جزائيا في حالة تأخير التسديد بمبلغ قدره مليون يورو عن كل شهر، بينما سددت الإدارة الاتحادية المبالغ المتأخرة بداية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشارقة ردت بخطاب تطلب فيه مبالغ الشرط الجزائي عن التأخير، مع مهلة لمدة أسبوع من أجل السداد، وإلا سيتم اللجوء إلى لجان "فيفا" القضائية؛ ما دفع إدارة الاتحاد للطعن في القرار أمام "كاس"، على القرار الصادر لصالح الشارقة بإقرار الشرط الجزائي.